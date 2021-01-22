Власти Малайзии вернули строгие ограничения на фоне роста случаев COVID-19

Власти Малайзии с пятницы восстановили строгие социально-экономические ограничения, а также запретили передвижение между городами практически по всей стране, за исключением штата Саравак. Запрет на перемещение будет действовать до четвертого февраля.

По словам старшего министра Исмаила Сабри Якоба, кроме приостановки транспортного сообщения между городами и штатами закрываются все спортивные, туристические, развлекательные заведения, а также большинство магазинов, за исключением продовольственных. Рестораны и кафе будут работать только навынос, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о выделении нового пакета экономической помощи в размере 15 миллиардов ринггитов (3,7 миллиарда долларов). Часть средств пойдет на программу массовой вакцинации населения, а также выплату дополнительных вознаграждений медицинским работникам.

Новые вспышки коронавируса были зафиксированы в стране после состоявшихся в сентябре прошлого года выборов в штате Сабах. Если ранее среднесуточный рост числа новых случаев не превышал десяти, то сейчас не опускается ниже трех тысяч. Всего за время пандемии в стране было подтверждено более 172,5 тысячи случаев коронавируса, 642 человека скончались.