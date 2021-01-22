Врач-кардиолог дал советы по профилактике тахикардии на дому

Тахикардия - это учащенное сердцебиение, более 100 ударов в минуту. Она обычно возникает во время стресса, тревоги или страха, либо во время физических нагрузок, но если человек здоров, то постепенно сердцебиение возвращается в норму.

Однако при некоторых заболеваниях тахикардия может возникать постоянно, и это уже проблема.

- В случаях, когда тахикардия появляется в покое, внезапно начинается или заканчивается, является несоразмерной физической нагрузке, или не заканчивается после прекращения физической нагрузки через несколько минут, тогда требуется консультация врача, - рассказал KP.RU врач-кардиолог Владимир Сыровнев.

Как правило, при тахикардии появляются следующие симптомы: одышка, головокружение, внезапная слабость, дрожание в груди, дурнота и спутанность сознания.

При любых симптомах нужно проведение полного обследования. Так что перестраховывайтесь - сразу же сообщите своему врачу, если у вас возникло нерегулярное сердцебиение.

Для профилактики тахикардии в домашних условиях следует вести здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.