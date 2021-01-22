Выход в прокат последнего фильма про Джеймса Бонда снова перенесли

Фильм "Не время умирать" - последнюю часть бондианы - снова отложили по принципу "Не время выпускать". Он должен был дойти до зрителя 2 апреля. А теперь выйдет 8 октября. За это время можно было снять еще один фильм. За последние 10 месяцев это третий перенос выхода картины в прокат. Напомним, что именно фильм "Не время умирать" в марте 2020 года отложили первым. Но большинство кинотеатров до сих пор не открыты.

О случившемся пишет одно из ведущих изданий киноиндустрии Variety, образно сравнивая, что картину в 2021 году остановил еще один "лежачий полицейский".

Что это за "полицейский"? Это, в первую очередь, ситуация с пандемией. А также - желание окупить картину, ведь у нее большой бюджет - около 200 миллионов долларов. В идеале и продюсерам и студиям хочется получить прибыль. Но по нынешним временам хотя бы возместить затраты - уже неплохой вариант. Механизм получения прибыли через цифровые релизы до сих пор окончательно не отлажен.

Дорогой фильм режиссера Кэри Фукунаги с Дэниелом Крейгом в главной роли еще и служит "путеводной звездой" для многих других картин, представляющих собой не авторский, но зрительский кинематограф. В редакцию "РГ" и так несколько раз за неделю приходят письма об изменении дат в прокате ожидаемых кинофильмов. После объявления о переносе 25-го фильма "Бондианы" сомневаться не приходится - сдвиги продолжатся.