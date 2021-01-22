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22.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  • 1 Санкт-Петербург 3104
  • 2 Москва 3037
  • 3 Московская область 1142
  • 4 Нижегородская область 491
  • 5 Ростовская область 391
  • 6 Свердловская область 385
  • 7 Воронежская область 384
  • 8 Красноярский край 326
  • 9 Хабаровский край 303
  • 10 Вологодская область 300
  • 11 Пермский край 296
  • 12 Челябинская область 294
  • 13 Самарская область 286
  • 14 Республика Карелия 285
  • 15 Иркутская область 265
  • 16 Саратовская область 254
  • 17 Волгоградская область 253
  • 18 Архангельская область 249
  • 19 Ульяновская область 239
  • 20 Ставропольский край 238
  • 21 Республика Крым 234
  • 22 Мурманская область 228
  • 23 Пензенская область 228
  • 24 Омская область 228
  • 25 Ленинградская область 223
  • 26 Приморский край 223
  • 27 Забайкальский край 219
  • 28 Тверская область 217
  • 29 Ханты-Мансийский автономный округ 217
  • 30 Кировская область 212
  • 31 Калининградская область 206
  • 32 Краснодарский край 199
  • 33 Псковская область 195
  • 34 Тульская область 195
  • 35 Алтайский край 192
  • 36 Смоленская область 189
  • 37 Брянская область 189
  • 38 Удмуртская Республика 189
  • 39 Белгородская область 189
  • 40 Астраханская область 187
  • 41 Ярославская область 187
  • 42 Курская область 183
  • 43 Новгородская область 176
  • 44 Ивановская область 175
  • 45 Оренбургская область 174
  • 46 Орловская область 173
  • 47 Республика Коми 170
  • 48 Республика Башкортостан 168
  • 49 Тюменская область 159
  • 50 Тамбовская область 158
  • 51 Калужская область 155
  • 52 Липецкая область 154
  • 53 Владимирская область 154
  • 54 Республика Бурятия 151
  • 55 Республика Дагестан 149
  • 56 Республика Саха (Якутия) 145
  • 57 Новосибирская область 140
  • 58 Сахалинская область 118
  • 59 Амурская область 117
  • 60 Рязанская область 111
  • 61 Кемеровская область 111
  • 62 Томская область 105
  • 63 Республика Чувашия 105
  • 64 Курганская область 101
  • 65 Республика Хакасия 98
  • 66 Севастополь 97
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 97
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 93
  • 69 Костромская область 91
  • 70 Республика Татарстан 86
  • 71 Республика Мордовия 80
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 76
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 76
  • 74 Республика Калмыкия 75
  • 75 Республика Алтай 70
  • 76 Камчатский край 68
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Чеченская Республика 52
  • 79 Республика Ингушетия 51
  • 80 Республика Марий Эл 45
  • 81 Магаданская область 30
  • 82 Республика Тыва 29
  • 83 Еврейская автономная область 15
  • 84 Чукотский автономный округ 6
  • 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 677 352 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • Ненецкий автономный округ 0,1%
  • Республика Тыва 0,2%
  • Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%

За последние сутки подтверждено 580 смертей:

  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 59
  • Московская область 38
  • Ростовская область 26
  • Красноярский край 26
  • Краснодарский край 19
  • Свердловская область 18
  • Нижегородская область 17
  • Воронежская область 15
  • Пермский край 11
  • Челябинская область 11
  • Ивановская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Алтайский край 9
  • Иркутская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Тульская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Крым 8
  • Самарская область 8
  • Ставропольский край 7
  • Саратовская область 7
  • Омская область 7
  • Белгородская область 6
  • Брянская область 6
  • Смоленская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 6
  • Томская область 6
  • Приморский край 6
  • Вологодская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Липецкая область 4
  • Тверская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Забайкальский край 4
  • Курская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Коми 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Кемеровская область 3
  • Амурская область 3
  • Орловская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Новгородская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Пензенская область 2
  • Тюменская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Костромская область 1
  • Рязанская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 68 412 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 318 человек:

  • Москва 5629
  • Санкт-Петербург 4696
  • Московская область 1247
  • Мурманская область 531
  • Нижегородская область 482
  • Воронежская область 402
  • Свердловская область 397
  • Брянская область 396
  • Новгородская область 396
  • Архангельская область 387
  • Челябинская область 373
  • Ивановская область 357
  • Хабаровский край 354
  • Ростовская область 338
  • Тверская область 326
  • Республика Карелия 302
  • Вологодская область 302
  • Кировская область 302
  • Красноярский край 295
  • Пермский край 289
  • Смоленская область 288
  • Саратовская область 278
  • Самарская область 276
  • Ставропольский край 270
  • Иркутская область 269
  • Липецкая область 268
  • Волгоградская область 257
  • Забайкальский край 254
  • Республика Крым 253
  • Ханты-Мансийский автономный округ 243
  • Псковская область 234
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 227
  • Омская область 225
  • Приморский край 223
  • Новосибирская область 211
  • Республика Хакасия 209
  • Ленинградская область 207
  • Тульская область 205
  • Белгородская область 196
  • Удмуртская Республика 188
  • Республика Коми 187
  • Чеченская Республика 179
  • Ярославская область 177
  • Ульяновская область 175
  • Курская область 171
  • Республика Бурятия 167
  • Оренбургская область 164
  • Республика Дагестан 163
  • Сахалинская область 161
  • Кемеровская область 157
  • Краснодарский край 154
  • Тюменская область 153
  • Калужская область 151
  • Владимирская область 149
  • Орловская область 149
  • Пензенская область 148
  • Кабардино-Балкарская Республика 135
  • Амурская область 128
  • Томская область 116
  • Калининградская область 115
  • Алтайский край 113
  • Рязанская область 109
  • Республика Чувашия 102
  • Курганская область 99
  • Республика Адыгея 94
  • Астраханская область 93
  • Республика Калмыкия 90
  • Севастополь 89
  • Костромская область 88
  • Республика Татарстан 82
  • Республика Саха (Якутия) 82
  • Карачаево-Черкесская Республика 77
  • Республика Северная Осетия - Алания 74
  • Республика Мордовия 74
  • Камчатский край 73
  • Республика Алтай 56
  • Тамбовская область 45
  • Республика Марий Эл 43
  • Республика Башкортостан 41
  • Республика Тыва 33
  • Магаданская область 31
  • Республика Ингушетия 30
  • Еврейская автономная область 11
  • Чукотский автономный округ 5
  • Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 081 536
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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