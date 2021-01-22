За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Санкт-Петербург 3104

2 Москва 3037

3 Московская область 1142

4 Нижегородская область 491

5 Ростовская область 391

6 Свердловская область 385

7 Воронежская область 384

8 Красноярский край 326

9 Хабаровский край 303

10 Вологодская область 300

11 Пермский край 296

12 Челябинская область 294

13 Самарская область 286

14 Республика Карелия 285

15 Иркутская область 265

16 Саратовская область 254

17 Волгоградская область 253

18 Архангельская область 249

19 Ульяновская область 239

20 Ставропольский край 238

21 Республика Крым 234

22 Мурманская область 228

23 Пензенская область 228

24 Омская область 228

25 Ленинградская область 223

26 Приморский край 223

27 Забайкальский край 219

28 Тверская область 217

29 Ханты-Мансийский автономный округ 217

30 Кировская область 212

31 Калининградская область 206

32 Краснодарский край 199

33 Псковская область 195

34 Тульская область 195

35 Алтайский край 192

36 Смоленская область 189

37 Брянская область 189

38 Удмуртская Республика 189

39 Белгородская область 189

40 Астраханская область 187

41 Ярославская область 187

42 Курская область 183

43 Новгородская область 176

44 Ивановская область 175

45 Оренбургская область 174

46 Орловская область 173

47 Республика Коми 170

48 Республика Башкортостан 168

49 Тюменская область 159

50 Тамбовская область 158

51 Калужская область 155

52 Липецкая область 154

53 Владимирская область 154

54 Республика Бурятия 151

55 Республика Дагестан 149

56 Республика Саха (Якутия) 145

57 Новосибирская область 140

58 Сахалинская область 118

59 Амурская область 117

60 Рязанская область 111

61 Кемеровская область 111

62 Томская область 105

63 Республика Чувашия 105

64 Курганская область 101

65 Республика Хакасия 98

66 Севастополь 97

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 97

68 Кабардино-Балкарская Республика 93

69 Костромская область 91

70 Республика Татарстан 86

71 Республика Мордовия 80

72 Карачаево-Черкесская Республика 76

73 Республика Северная Осетия-Алания 76

74 Республика Калмыкия 75

75 Республика Алтай 70

76 Камчатский край 68

77 Республика Адыгея 57

78 Чеченская Республика 52

79 Республика Ингушетия 51

80 Республика Марий Эл 45

81 Магаданская область 30

82 Республика Тыва 29

83 Еврейская автономная область 15

84 Чукотский автономный округ 6

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 677 352 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0,1%

Республика Тыва 0,2%

Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3% За последние сутки подтверждено 580 смертей: Москва 72

Санкт-Петербург 59

Московская область 38

Ростовская область 26

Красноярский край 26

Краснодарский край 19

Свердловская область 18

Нижегородская область 17

Воронежская область 15

Пермский край 11

Челябинская область 11

Ивановская область 10

Ульяновская область 10

Ленинградская область 9

Республика Чувашия 9

Алтайский край 9

Иркутская область 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Тульская область 8

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Самарская область 8

Ставропольский край 7

Саратовская область 7

Омская область 7

Белгородская область 6

Брянская область 6

Смоленская область 6

Волгоградская область 6

Севастополь 6

Республика Дагестан 6

Томская область 6

Приморский край 6

Вологодская область 5

Оренбургская область 5

Республика Хакасия 5

Липецкая область 4

Тверская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Забайкальский край 4

Курская область 3

Тамбовская область 3

Республика Коми 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Башкортостан 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Кемеровская область 3

Амурская область 3

Орловская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Новгородская область 2

Республика Ингушетия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Пензенская область 2

Тюменская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Костромская область 1

Рязанская область 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 68 412 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 318 человек: Москва 5629

Санкт-Петербург 4696

Московская область 1247

Мурманская область 531

Нижегородская область 482

Воронежская область 402

Свердловская область 397

Брянская область 396

Новгородская область 396

Архангельская область 387

Челябинская область 373

Ивановская область 357

Хабаровский край 354

Ростовская область 338

Тверская область 326

Республика Карелия 302

Вологодская область 302

Кировская область 302

Красноярский край 295

Пермский край 289

Смоленская область 288

Саратовская область 278

Самарская область 276

Ставропольский край 270

Иркутская область 269

Липецкая область 268

Волгоградская область 257

Забайкальский край 254

Республика Крым 253

Ханты-Мансийский автономный округ 243

Псковская область 234

Ямало-Ненецкий автономный округ 227

Омская область 225

Приморский край 223

Новосибирская область 211

Республика Хакасия 209

Ленинградская область 207

Тульская область 205

Белгородская область 196

Удмуртская Республика 188

Республика Коми 187

Чеченская Республика 179

Ярославская область 177

Ульяновская область 175

Курская область 171

Республика Бурятия 167

Оренбургская область 164

Республика Дагестан 163

Сахалинская область 161

Кемеровская область 157

Краснодарский край 154

Тюменская область 153

Калужская область 151

Владимирская область 149

Орловская область 149

Пензенская область 148

Кабардино-Балкарская Республика 135

Амурская область 128

Томская область 116

Калининградская область 115

Алтайский край 113

Рязанская область 109

Республика Чувашия 102

Курганская область 99

Республика Адыгея 94

Астраханская область 93

Республика Калмыкия 90

Севастополь 89

Костромская область 88

Республика Татарстан 82

Республика Саха (Якутия) 82

Карачаево-Черкесская Республика 77

Республика Северная Осетия - Алания 74

Республика Мордовия 74

Камчатский край 73

Республика Алтай 56

Тамбовская область 45

Республика Марий Эл 43

Республика Башкортостан 41

Республика Тыва 33

Магаданская область 31

Республика Ингушетия 30

Еврейская автономная область 11

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 081 536