За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Санкт-Петербург 3104
- 2 Москва 3037
- 3 Московская область 1142
- 4 Нижегородская область 491
- 5 Ростовская область 391
- 6 Свердловская область 385
- 7 Воронежская область 384
- 8 Красноярский край 326
- 9 Хабаровский край 303
- 10 Вологодская область 300
- 11 Пермский край 296
- 12 Челябинская область 294
- 13 Самарская область 286
- 14 Республика Карелия 285
- 15 Иркутская область 265
- 16 Саратовская область 254
- 17 Волгоградская область 253
- 18 Архангельская область 249
- 19 Ульяновская область 239
- 20 Ставропольский край 238
- 21 Республика Крым 234
- 22 Мурманская область 228
- 23 Пензенская область 228
- 24 Омская область 228
- 25 Ленинградская область 223
- 26 Приморский край 223
- 27 Забайкальский край 219
- 28 Тверская область 217
- 29 Ханты-Мансийский автономный округ 217
- 30 Кировская область 212
- 31 Калининградская область 206
- 32 Краснодарский край 199
- 33 Псковская область 195
- 34 Тульская область 195
- 35 Алтайский край 192
- 36 Смоленская область 189
- 37 Брянская область 189
- 38 Удмуртская Республика 189
- 39 Белгородская область 189
- 40 Астраханская область 187
- 41 Ярославская область 187
- 42 Курская область 183
- 43 Новгородская область 176
- 44 Ивановская область 175
- 45 Оренбургская область 174
- 46 Орловская область 173
- 47 Республика Коми 170
- 48 Республика Башкортостан 168
- 49 Тюменская область 159
- 50 Тамбовская область 158
- 51 Калужская область 155
- 52 Липецкая область 154
- 53 Владимирская область 154
- 54 Республика Бурятия 151
- 55 Республика Дагестан 149
- 56 Республика Саха (Якутия) 145
- 57 Новосибирская область 140
- 58 Сахалинская область 118
- 59 Амурская область 117
- 60 Рязанская область 111
- 61 Кемеровская область 111
- 62 Томская область 105
- 63 Республика Чувашия 105
- 64 Курганская область 101
- 65 Республика Хакасия 98
- 66 Севастополь 97
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 97
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 93
- 69 Костромская область 91
- 70 Республика Татарстан 86
- 71 Республика Мордовия 80
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 76
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 74 Республика Калмыкия 75
- 75 Республика Алтай 70
- 76 Камчатский край 68
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Чеченская Республика 52
- 79 Республика Ингушетия 51
- 80 Республика Марий Эл 45
- 81 Магаданская область 30
- 82 Республика Тыва 29
- 83 Еврейская автономная область 15
- 84 Чукотский автономный округ 6
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 677 352 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ 0,1%
- Республика Тыва 0,2%
- Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
За последние сутки подтверждено 580 смертей:
- Москва 72
- Санкт-Петербург 59
- Московская область 38
- Ростовская область 26
- Красноярский край 26
- Краснодарский край 19
- Свердловская область 18
- Нижегородская область 17
- Воронежская область 15
- Пермский край 11
- Челябинская область 11
- Ивановская область 10
- Ульяновская область 10
- Ленинградская область 9
- Республика Чувашия 9
- Алтайский край 9
- Иркутская область 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Тульская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Самарская область 8
- Ставропольский край 7
- Саратовская область 7
- Омская область 7
- Белгородская область 6
- Брянская область 6
- Смоленская область 6
- Волгоградская область 6
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 6
- Томская область 6
- Приморский край 6
- Вологодская область 5
- Оренбургская область 5
- Республика Хакасия 5
- Липецкая область 4
- Тверская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 4
- Курская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Коми 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Амурская область 3
- Орловская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Новгородская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Пензенская область 2
- Тюменская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Рязанская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 68 412 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 318 человек:
- Москва 5629
- Санкт-Петербург 4696
- Московская область 1247
- Мурманская область 531
- Нижегородская область 482
- Воронежская область 402
- Свердловская область 397
- Брянская область 396
- Новгородская область 396
- Архангельская область 387
- Челябинская область 373
- Ивановская область 357
- Хабаровский край 354
- Ростовская область 338
- Тверская область 326
- Республика Карелия 302
- Вологодская область 302
- Кировская область 302
- Красноярский край 295
- Пермский край 289
- Смоленская область 288
- Саратовская область 278
- Самарская область 276
- Ставропольский край 270
- Иркутская область 269
- Липецкая область 268
- Волгоградская область 257
- Забайкальский край 254
- Республика Крым 253
- Ханты-Мансийский автономный округ 243
- Псковская область 234
- Ямало-Ненецкий автономный округ 227
- Омская область 225
- Приморский край 223
- Новосибирская область 211
- Республика Хакасия 209
- Ленинградская область 207
- Тульская область 205
- Белгородская область 196
- Удмуртская Республика 188
- Республика Коми 187
- Чеченская Республика 179
- Ярославская область 177
- Ульяновская область 175
- Курская область 171
- Республика Бурятия 167
- Оренбургская область 164
- Республика Дагестан 163
- Сахалинская область 161
- Кемеровская область 157
- Краснодарский край 154
- Тюменская область 153
- Калужская область 151
- Владимирская область 149
- Орловская область 149
- Пензенская область 148
- Кабардино-Балкарская Республика 135
- Амурская область 128
- Томская область 116
- Калининградская область 115
- Алтайский край 113
- Рязанская область 109
- Республика Чувашия 102
- Курганская область 99
- Республика Адыгея 94
- Астраханская область 93
- Республика Калмыкия 90
- Севастополь 89
- Костромская область 88
- Республика Татарстан 82
- Республика Саха (Якутия) 82
- Карачаево-Черкесская Республика 77
- Республика Северная Осетия - Алания 74
- Республика Мордовия 74
- Камчатский край 73
- Республика Алтай 56
- Тамбовская область 45
- Республика Марий Эл 43
- Республика Башкортостан 41
- Республика Тыва 33
- Магаданская область 31
- Республика Ингушетия 30
- Еврейская автономная область 11
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 081 536