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22.01.2021 21:02
Рубрика: Общество

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 173 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 26 656 человек. Эти данные в пятницу опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 173 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 99 589 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 3 553 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувший четверг и несколькими днями ранее. 1 755 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сорок семь изолированы по месту службы. Тридцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 721 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двенадцать. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у десяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 15 тысячам заболевших, 5 371 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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