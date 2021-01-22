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22.01.2021 12:50
Рубрика: Общество

Заявку на обучение в России можно подать в "единое окно"

Текст: Елена Новоселова
Иностранные студенты, желающие учиться в России, теперь смогут подать заявки на обучение в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ), сообщает Россотрудничество. Эта новость пришла весьма кстати: стартовала приемная кампания.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Специальная квота правительства России увеличится в этом году до 18 тысяч бюджетных мест, с 2022 года - до 23 тысяч, а в 2023 году достигнет 30 тысяч.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Подать электронную заявку можно до 20 февраля.

"Образование для иностранцев" - это новый сервис, "единое окно", которое позволит обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.

Сам отбор будет проходить в два этапа.

Первый - по месту жительства будущего студента проводят представительства Россотрудничества, российские посольства и загранпредставительства. Зарегистрироваться можно по ссылке. По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Второй тур проводится российскими вузами при рассмотрении досье кандидатов.

О том, какие вузы и сколько мест дают зарубежным абитуриентам, можно узнать на официальном портале для отбора иностранных граждан на обучение в России,.

Контакты же всех представительств Россотрудничества легко найти на сайте ведомства. В случае, если в стране нет представительства, отбор кандидатов на обучение осуществляет дипломатическое представительство, в том числе посольство Российской Федерации.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство МИД Россотрудничество

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