Заявку на обучение в России можно подать в "единое окно"

Специальная квота правительства России увеличится в этом году до 18 тысяч бюджетных мест, с 2022 года - до 23 тысяч, а в 2023 году достигнет 30 тысяч.
Подать электронную заявку можно до 20 февраля.
"Образование для иностранцев" - это новый сервис, "единое окно", которое позволит обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.
Сам отбор будет проходить в два этапа.
Первый - по месту жительства будущего студента проводят представительства Россотрудничества, российские посольства и загранпредставительства. Зарегистрироваться можно по ссылке. По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте.
Второй тур проводится российскими вузами при рассмотрении досье кандидатов.
О том, какие вузы и сколько мест дают зарубежным абитуриентам, можно узнать на официальном портале для отбора иностранных граждан на обучение в России,.
Контакты же всех представительств Россотрудничества легко найти на сайте ведомства. В случае, если в стране нет представительства, отбор кандидатов на обучение осуществляет дипломатическое представительство, в том числе посольство Российской Федерации.