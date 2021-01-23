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23.01.2021 12:56
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: Теперь я знаю все о человеческой подлости

Текст: Елена Новоселова
"Эти люди стараются спрятаться за спинами наших детей. Для меня это за гранью понимания", - заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, комментируя призывы участвовать в митингах, которые раздаются в адрес школьников и студентов.
Анна Кузнецова. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Анна Кузнецова. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Анна Кузнецова. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?", - написала она на своей странице Facebook.

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"Я разделяю возмущение родителей по поводу назойливых попыток втянуть наших детей в противозаконные акции. Как уполномоченный по правам ребенка и мама семерых детей разделяю это беспокойство", - сказала она.

Только родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей и, если что-то с ними случится, отвечать будут только они, убеждена Анна Кузнецова. "Агитаторы не понесут никакой ответственности. Они это прекрасно знают", - подчеркнула она.

По словам омбудсмена, призывы к детям нарушать закон должны пресекаться, а родителям предстоит защитить детей от манипуляций.

"Почему все же именно дети стали целевой аудиторией агитаторов?, - задается вопросом Кузнецова. И отвечает: "Может быть, не нашлось взрослых или они уже не верят в такие призывы. Наша задача защитить наших детей и большинство родителей объединилось этой идеей".

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