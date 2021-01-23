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23.01.2021 16:25
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Симон выиграла масс-старт в Антхольце

Текст: Артур Нанян
Француженка Жулия Симон стала победительницей масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она допустила три промаха на огневых рубежах и завершила дистанцию за 37 минут и 5 секунд.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Второй финишировала шведка Ханна Эберг (+0,2), а замкнула лидирующую троицу представительница Австрии Лиза Хаузер (+3,5).

Фото: iStock
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Что касается россиянок, то до заключительной стрельбы шансы на медали сохраняли Светлана Миронова и Евгения Павлова. Они первыми подошли на огневой рубеж, но допустили там по два промаха. До того у них осечек не было.

В результате лучшей из россиянок стала Миронова, которая завершила гонку на шестой строчке (+29,3). В свою очередь Павлова стала 11-й (+1.02,4). Еще одна наша соотечественница Лариса Куклина финишировала 12-й вслед за Павловой (+1.03,0).

Чуть позднее сегодня в Антхольце состоится мужская эстафета. Первый этап побежит Антон Бабиков, второй - Матвей Елисеев, третий - Александр Логинов, четвертый - Эдуард Латыпов. Напомним, что накануне Логинов выиграл индивидуальную гонку. Александр принес сборной России первую личную медаль с февраля 2020 года. Тогда на чемпионате мира, который также проходил в Антхольце, все тот же Логинов взял "бронзу" в гонке преследования.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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