Биологи выяснили, что COVID-19 опасен для человеческих эмбрионов

Коллектив ученых из Института Гладстона обнаружил, что уязвимость для человеческих эмбрионов появляется, если коронавирусная инфекция попадает в утробу женщины в начале беременности.

В это время собственный иммунитет развивающегося зародыша и плацента еще не сформированы, а оболочка неоплодотворенных яйцеклеток уже не защищает его.

По информации bioRxiv, биологи провели эксперименты с эмбрионами, в которых были найдены дефекты, и фрагментами частиц коронавируса SARS-CoV-2. Они обнаружили, что эмбриональные клетки имеют рецепторы, которые влияют на восприимчивость к новой инфекции. Частицы SARS-CoV-2 попадали в них через плаценту и вызывали гибель.

Случаи внутриутробного инфицирования, по наблюдениям биологов, достаточно редки. Видимых последствий тоже пока не зафиксировано. Исследователи еще не пришли к однозначному выводу, насколько внутриутробное распространение коронавируса опасно для плода.

Однако они предложили медицинским центрам, занимающимся искусственным оплодотворением, усилить контроль за распространением COVID-19.