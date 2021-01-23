Что нового привнес на ТВ Ларри Кинг и что отличало его от других ведущих

Ларри Кинг, легендарный телевизионный ведущий, опросивший тысячи мировых лидеров, политиков и артистов для CNN и других новостных каналов за свою более чем шестидесятилетнюю карьеру, умер в возрасте 87 лет.

По сообщениям нескольких СМИ, Кинг был госпитализирован в Лос-Анджелесе с COVID-19 в медицинский центр Cedars Sinai в Лос-Анджелесе более трех недель назад, сообщает CNN. Источник сообщил NBC, что Кинг заразился вирусом от медицинского работника, приходившего к нему домой. По его словам, у одного из сыновей Кинга, имя которого не называется, также был положительный результат на коронавируса. От последнего брака у Кинга осталось двое сыновей. В прошлом у Ларри Кинга было множество проблем со здоровьем, включая сердечный приступ, рак простаты и легких, а также диабет второго типа. Несмотря на слабое здоровье, он продолжал вести еженедельное ток-шоу "Политики с Ларри Кингом" до самой своей смерти.

Чем подкупал Ларри Кинг, появлявшийся на экране в своих знаменитых подтяжках, с его правильным, классическим английским, задававший великим мира сего не самые каверзные вопросы, но те, которые заставляли десятилетиями закрытых, закрывшихся от всех политиков говорить едва ли не о самом сокровенном в эфире телеканала CNN "Ларри Кинг в прямом эфире", который шел с 1985 по 2010 годы? Сгорбившись над своим столом в закатанных рукавах рубашки и в очках, он сделал свое шоу одним из главных символов, визитной карточкой американского телевидения, со смесью интервью, политических дискуссий, дебатов о текущих событиях и телефонных звонков от зрителей.

Ларри Кинг всегда рассматривал своих собеседников как настоящих звезд своих программ, а себя как беспристрастного посредника между гостем и аудиторией. Будь то интервью с президентом США, иностранным лидером, знаменитостью или обычным человеком, Ларри любил задавать короткие, прямые и несложные вопросы. Он считал, что краткие вопросы обычно дают наилучшие ответы, и он не ошибался в этом десятилетиями.

Его коллеги-завистники, не имевшие ни толики его обаяния, ни популярности, ни денег - он зарабатывал десятки миллионов долларов на пике карьеры - обвиняли этого с виду неказистого человека, далеко не красавца, но пользовавшегося невероятным успехом у женщин за счет обаяния и интеллекта, в том, что он, дескать, не готовился к своим интервью, как иные аналитики, собирающие "пухлое досье" на собеседника. Кинг отвечал на это предельно просто. Да, он специально не собирает досье, не проводит исследования, а довольствуется тем, что подготовила для эфира команда помощников. Все потому, говорил Кинг, что ему нравиться учиться вместе со своими зрителями. Добавил, он никогда не хотел, чтобы его воспринимали как журналиста. Именно потому к нему, не как к дотошному журналисту, от которого в любой момента можно ждать чего угодно, не просто каверзного вопроса, а даже "подставы" в прямом эфире, а как к "своему", простому парню, не просто тянулись, а едва ли не записывались в очередь президенты и легенды.

Разговор в ослепленной жаркими софитами студии часто превращался в обычную беседу давно не видевшихся друзей. Которые не напряжены, не показывают свои "шипы", а просто разговаривают друг с другом за жизнь. Этот прием пытались скопировать многие, как правило, смазливые ведущие, но зрители, что в Америке, что в России, что в других странах, больше обращали внимание на внешность и наряды таких ведущих, на глубину декольте, длину юбки и прическу, а не на суть разговора. Оттого и превращались такие сенсационные программы, где собеседники часто перебивали друг друга, в пошлые, "мыльные", часто с налетом скандалов, шоу, которые, прежде всего, пропитаны неуважением к зрителю. Уважай того, кто смотрит тебя, повторял мастер. Когда ему не удавалось разговорить собеседника, Кинг не нервничал, не суетился, не давил на собеседника, а держал мастерскую паузу, выжидая, как тот суровый хэмингуэевский рыбак, который годами ждет свою драгоценный улов. Когда собеседник заводился, мог с таким же темпом и страстью поддержать диалог, обрушивая на него, в лоб, точно боксер, почувствовавший слабину соперника, целую лавину молниеносных блиц-вопросов. И в этом умении подстраиваться под того, кто находился напротив него, при этом чувствуя настроения аудитории, то, что она хочет слышать от гостя в студии, Ларри Кингу, бесспорно, не было равных. В умении разговорить собеседника, как говорят интервьюеры, "вынуть его душу", с ним могла сравниться только Опра Уинфри, любительница домохозяек, самая высокооплачиваемая ведущая не только на американском телевидении, но и в сфере шоу-бизнеса Соединенных Штатов.

"Мой долг, как ведущего, с моей точки зрения, заключается в том, что я являюсь проводником между зрителями и собеседником, - сказал Кинг в интервью изданию Hartford Courant в 2007 году. - Я задаю самые лучшие вопросы. Слушаю ответы. Я пытаюсь следить за настроением собеседника и аудитории, надеясь, что публика сделает свои выводы. Я нахожусь в студии не для того, чтобы делать выводы. Я не ведущий ток-шоу из серии мыльных опер. Поэтому я стараюсь представить кого-то, кто находится в студии со мной в лучшем свете". Он и ушел из жизни легендой сколько не журналистики, а недосягаемым профессионалом, который мог разговорить абсолютно любого собеседника, несмотря на все его регалии, полномочия и закрытость, оставаясь приятным всем.

Несколько фактов из жизни Ларри Кинга

Кинг провел более 50 тысяч громких интервью с президентами, мировыми лидерами, голливудскими королевскими особами и звездами спорта в течение своей 65-летней карьеры теле- и радиоведущего. Кингу было 23 года, и он работал в почтовом отделении в центре Манхэттена в Нью-Йорке, когда переехал в Майами по совету спортивного комментатора телеканала CBS, который сказал, что бурно растущий медиа-рынок открывает возможности для неопытных радиоведущих. Ларри Кинг начал свою карьеру в 1957 году как 22-летний радио-диск-жокей в Майами-Бич без опыта и высшего образования, сообщает Daily Mail. Кинг связывал свой ранний успех с комиком Джеки Глисоном, который организовал его интервью с тогда еще застенчивым и неразговорчивым Фрэнком Синатрой. Они оставались близкими друзьями до смерти Синатры.

Легендарный ведущий подвергся серьезному испытанию в 1971 году, когда его арестовали по обвинению в хищении в особо крупных размерах. Это была месть бывшего друга за то, что Кинг не согласился дать взятку президенту Никсону от его имени. Кинг был женат восемь раз на семи разных женщинах, он сочетался браком со своей последней женой Шон Саутвик после того, как перенес операцию на сердце в 1997 году. Они расстались в 2019 году.

Кинг не знал, что у него есть сын по имени Ларри Кинг-младший, пока ему не исполнилось 33 года, и его мать, вторая жена Кинга, позвонила ему, сказав об этом за несколько дней до своей смерти. Недавно Ларри Кинг оплакивал потерю двух своих взрослых детей. В августе 2020 года они умерли от разных болезней с разницей в одну неделю.