Экс-главу Госкомитета нацбезопасности Киргизии подозревают в коррупции

В отношении экс-главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

По данным надзорного ведомства, Абдиль Сегизбаев вместе с районными чиновниками, "грубо нарушив требования Конституции и земельного законодательства страны, создали коррупционную схему и незаконно трансформировали пастбищные угодья".

"Таким образом Абдиль Сегизбаев получил в пользование на 49 лет земельный участок площадью 2,2 гектара, расположенный в селе Кой-Таш, на котором осуществил капитальное строительство. Затем, с целью скрыть свои преступные деяния, переоформил имущество на близких родственников", - рассказали в Генпрокуратуре.

Всего же, по данным ведомства, экс-председатель ГКНБ вместе со своими родственниками и районными чиновниками незаконно оформили в частную собственность 92 земельных участка общей площадью 18,46 гектара.

"Абдиль Сегизбаев и его близкие родственники не платили земельный налог, а на участках без разрешительных документов самовольно возвели различные объекты и обеспечили их электроэнергией", - отметили в Генпрокуратуре КР.

Сегизбаев возглавлял Государственный комитет национальной безопасности республики с 2015 по 2018 годы. Он также участвовал в прошедших в январе 2021 года выборах президента КР и набрал 20335 голосов.