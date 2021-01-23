В Минздраве предупредили о риске заражения COVID после массовых акций

Несоблюдение дистанции и отсутствие масок может привести к росту числа заражений COVID-19, заявили внештатные специалисты Минздрава в связи с массовыми уличными выступлениями.

"Мы, как врачи, с беспокойством оцениваем и воспринимаем эту информацию о массовых акциях, поскольку все это связано, конечно, с пандемией, с эпидемиологической ситуацией, - сообщила ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. - У нас сейчас наметилась положительная тенденция [по коронавирусу], мы очень много для этого сделали. Мы очень много говорили о тех профилактических мерах - это социальная дистанция, маски, как можно меньше контактов, но понятно, что массовые акции не предполагают соблюдения этих правил, поэтому, конечно, такие мероприятия ставят под угрозу наши завоевания и положительную тенденцию".

По ее мнению, нарушение и игнорирование санитарно-эпидемиологических требований может негативно сказаться на динамике по числу заболевших.

Аналогичного мнения придерживается и главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. По его мнению, любые массовые мероприятия опасны из-за возможности распространения коронавируса.

В большинстве стран Европы, в отличие от нашей страны, ужесточены правила ношения масок - их требуется надевать не только в закрытых помещениях и транспорте, но и на улице.