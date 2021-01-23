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23.01.2021 08:30
Рубрика: В мире

Франция ужесточит правила въезда в страну

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Ludovic MARIN Фото: AFP/Ludovic MARIN
Фото: AFP/Ludovic MARIN

Франция ужесточает правила въезда в страну на фоне распространения в стране британского штамма коронавируса. С полуночи воскресенья Париж будет требовать, чтобы европейские путешественники сдавали отрицательный тест ПЦР в течение 72 часов до их прибытия. Эта мера уже применяется во многих европейских странах, таких как Италия, Бельгия, Испания и Германия, сообщает Le Parisien.

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
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Справка не потребуется приграничным служащим, а также детям до 11 лет. Необходимо будет предъявить только письменное заявление родителей, подтверждающее, что у их детей нет симптомов и они не контактировали с лицом, зараженным коронавирусом. Иностранец, которые приедет во Францию, также должен будет письменно согласиться с тем, что по прибытии на место ему может быть сделан тест, уточнило французское министерство внутренних дел.

Власти планируют уделить повышенное внимание возможному мошенничеству и надзору за тестами. Если, несмотря на проверки, путешественнику удается въехать во Францию, не выполнив ПЦР-теста менее чем за 72 часа, он должен будет пройти тест на антиген по прибытии. Независимо от результата этого теста, человек должен соблюдать семидневную изоляцию перед проведением повторного ПЦР-теста после карантина. Все расходы на тестирование в этом случае он понесет за свой счет. Путешественник должен будет изолироваться в одной из гостиниц, перечисленных властями. По данным Place Beauvau, эти заведения обладают "достаточной вместимостью для удовлетворения всех повседневных потребностей". Иностранец сможет сам выбрать место своей изоляции. В отношении нарушителей этих мер будут наложены штрафы: от 135 евро за первое нарушение до 3750 евро в случае повторного несоблюдения правил, уточнили во французском МВД.

Между тем

Число новых случаев COVID-19 во Франции продолжает расти, как и количество госпитализаций. За 24 часа зарегистрировано 23 292 заболевших и 323 летальных исхода, согласно данным министерства здравоохранения Франции. При этом комендантский час с 18 часов действует в стране уже неделю.

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