Голикова: "Британский" штамм коронавируса не несет угроз для россиян

Выделенные Россией штаммы коронавируса не носят угрожающий характер, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 23 января. Всего российские ученые исследовали 1424 штамма коронавируса. Все мутации понятны и объяснимы, ни одна из них не представляет особой опасности, следует из ее слов.

Она также подчеркнула, что не представляет угроз для безопасности россиян и новый штамм коронавируса, получивший название "британский".

"Мы сейчас выделили британский штамм​​​ и с ним очень предметно работаем, но угроз для страны сейчас не видим", - сказала вице-премьер в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

По словам Голиковой, продолжаются исследования об источнике происхождения коронавируса.

По-прежнему, наиболее правдоподобной считается версия о том, что он передался человеку от летучих мышей через какое-то животное, то есть между человеком и летучей мышью был кто-то еще.

"Наши знания об этом вирусе пополняются практически ежеминутно. В 2020 году отмечается небывалый всплеск развития науки в этом направлении", - говорит Голикова.