Голикова: "Британский" штамм коронавируса не несет угроз для россиян

Она также подчеркнула, что не представляет угроз для безопасности россиян и новый штамм коронавируса, получивший название "британский".
"Мы сейчас выделили британский штамм и с ним очень предметно работаем, но угроз для страны сейчас не видим", - сказала вице-премьер в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
По словам Голиковой, продолжаются исследования об источнике происхождения коронавируса.
По-прежнему, наиболее правдоподобной считается версия о том, что он передался человеку от летучих мышей через какое-то животное, то есть между человеком и летучей мышью был кто-то еще.
"Наши знания об этом вирусе пополняются практически ежеминутно. В 2020 году отмечается небывалый всплеск развития науки в этом направлении", - говорит Голикова.