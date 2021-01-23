Голикова: Переболевшим коронавирусом не стоит спешить с прививкой

Переболевшим коронавирусом не нужно пока вакцинироваться даже при низком уровне антител, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Она пояснила, что иммунитет может переходить на клеточный уровень, а в нем антитела не участвуют.

"Для переболевших мы пока не рекомендуем вакцинироваться. По нашим наблюдениям случаи повторного заболевания коронавирусом единичны", - сказала вице-премьер, подчеркнув, что бывают и случаи инфицирования коронавирусом после вакцинации, но заболевание протекает легко и недолго.

По словам Голиковой, уровень антител после перенесенного заболевания и после прививки - практически идентичен. "Хотя, стоит учитывать, что каждый человек индивидуален, как с точки зрения того, как он переболеет, так и с точки зрения применение вакцины", - говорит она.