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23.01.2021 13:51
Рубрика: Общество

Голикова рассказала, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Коллективного иммунитета к коронавирусу можно добиться уже в этом году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 23 января.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Я думаю, возможно, и за этот год удастся. Во всяком всяком случае мы так ориентированы", - сказала она, отвечая на вопрос ведущего программы "Вести в субботу" на канале Россия 1 Сергея Брилева. Голикова пояснила, что остановить распространение заболевания возможно при условии, если прививку сделают 60% граждан без учета тех, кто переболел и детей в возрасте до 18 лет. Таким образом, вакцинироваться должны 68,6 млн человек.

"Понятно, что вакцинация добровольная. Мы не можем людей принуждать к ней, но соотношение последствий после болезни и ее необходимость - очевидны", - подчеркнула вице-премьер. Она напомнила, что люди, которые переболели в первую волну, у которых коронавирус протекал на фоне хронических - сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, до сих пор страдают от осложнений и последствий, случаются и летальные исходы.

Также Голикова пояснила, что даже вакцинированным нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный иммунитет. После прививки можно быть переносчиком вируса или даже переболеть, хоть и в легкой форме, следует из ее слов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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