Гран-При XIX-й премии "Золотой Орел" получили ученики Михалкова

27 января, отмечается День снятия блокады Ленинграда. В этом смысле вручение Гран-При XIX-й Национальной кинематографической премии "Золотой орел" фильму "Блокадный дневник" оказалось символичным.

Режиссер фильма Андрей Зайцев сказал, получая статуэтку за "Лучший фильм года" - так называлась номинация - о том, что в наши тяжелые времена пандемии коронавируса не стоит забывать: были дни, когда людям было еще сложнее, но они выстояли. Зайцев и пожелал всем присутствующим - выстоять и снимать кино. И не он единственный произнес во время церемонии такие слова. С них же и начала торжественное мероприятие Министр культуры Ольга Любимова.

Как раз в день вручения "Золотого Орла" исполнился год, как она занимает высокий пост. Непростой год. Особенно для кинематографа. Но министр подчеркнула, что следует быть сильнее того, что происходит сегодня со всем миром.

По поводу лучшего фильма года - а на эту награду в этом году претендовали пять картин - мнения разделились. Одни предрекали победу "Блокадному дневнику", другие - "Дорогим товарищам!", третьи - "Союзу Спасения"... Но в списке еще были "Лед-2" и "Стрельцов". Правы оказались первые

Фильм "Блокадный дневник" получил сразу трех "Орлов" - как лучший фильм, за лучший сценарий, и актриса Ольга Озоллапиня - за лучшую женскую роль. Напомним, что "Блокадный дневник" получил и Гран-при "Золотого Святого Георгия" и на Московском Международном кинофестивале в этом году в октябре этого года. Молодые люди, которые поднялись вчера за призами на сцену - и Андрей Зайцев, и Ольга Озоллапиня - ученики Никиты Сергеевича Михалкова - Президента Академии. Да и мэтр не скрывает, что ему очень нравится это кино. Стоя перед залом, создатели "Блокадного дневника" произносили очень правильные слова. Так, Зайцев, получая "Орла" за лучший сценарий, признался, что его роль в написании довольно скромная, ведь есть Даниил Гранин, Алесь Адамович и Ольга Берггольц: "Мне оставалось только взять их воспоминания, бережно перенести их на экран, ничего от себя не придумывая. Спасибо им".

А Ольга Озоллапиня растрогала весь зал, поскольку сквозь слезы рассказала, как ее поначалу не утвердили на эту роль - Зайцев считал, что она - комедийная героиня. В итоге все решилось только за месяц до начала съемок. И с одной стороны работа в фильме была - исполнением мечты, с другой - тяжелым адом. Например, у актрисы была сильная аллергия на сложный грим - ей даже меняли форму глаз. Приходилось часами стоять на морозе, пока художники и гримеры ее "снежили" - обсыпали искусственным снегом. Да и сами художники работали самоотверженно - руки у них замерзали, не слушались ... Речь Ольги была преисполнена благодарности. В частности - и Никите Михалкову - актриса недавно отучилась в его Академии. "Никита Сергеевич, я пришла к вам "неживая". А вы мне дали живую воду, и научили меня себя любить", - сказала Ольга Озоллапиня.

Мэтр был не менее тронут, чем весь зал. И таких моментов на церемонии было несколько - нужно признать, что Никита Михалков умеет создать вокруг себя домашнюю атмосферу - все собравшиеся в этот вечер в Первом павильоне "Мосфильма" смотрелись, словно его большая семья. Актриса, режиссер, продюсер Светлана Дружинина, с которой мэтра связывают долгие годы дружбы, получила "Золотого Орла" "За вклад в кинематограф". Андрей Кончаловский стал лауреатом как лучший режиссер - за фильм "Дорогие товарищи!". Но в отношении этой картины еще скажут свое слово и отечественная премия "Ника", и зарубежный "Оскар" (лента будет представлять там нашу страну), и другие, как уже сказал Венецианский кинофестиваль в 2020-м году, присудив Кончаловскому "Приз жюри". Надежда Михалкова получила "Орла" за лучший короткометражный фильм - "One mango, please". Сняла она его, как режиссер, и пошутила со сцены "Последнее, что я могла сделать с моей фамилией - это стать режиссером. Но если есть, что сказать - надо говорить. А все остальное - это просто бонус".

Безусловным фаворитом "Золотого орла" в 2021 году стал масштабный фильм Андрея Кравчука "Союз Спасения" - современное прочтение истории о декабристах. Лента фигурировала в 13 номинациях (больше, чем все остальные) и получила 7 "Золотых Орлов" в таких из них: "Лучшая мужская роль второго плана" (Александр Домогаров), "Лучшая работа оператора" (Игорь Гринякин), "Лучший художник-постановщик" (Сергей Агин), "Лучший художник по костюмам" (Екатерина Шапкайц), "Лучший художник по гриму и пластическим спецэффектам" (Татьяна Вавилова), "Лучшая работа звукорежиссера" (Павел Дореули), а также - "Лучшие визуальные эффекты" (Film Direction FX). Продюсер ленты Анатолий Максимов подтвердил обозревателю "РГ", что уже в ближайшие дни начнутся съемки продолжения - сериала "Союз Спасения. Время гнева". Режиссер проекта - Никита Высоцкий.

В числе самых трогательных моментов церемонии было выступление Ларисы Долиной - она как раз и представляла фильм "Союз Спасения". По замыслу режиссера-постановщика церемонии "Золотого Орла" Алексея Аграновича - каждая картина из тех, что номинируются на награду как "Лучший фильм", удостоена отдельного перфоманса. Долина спела песню "Звон" - Андрея Сапунова, который недавно, к скорби многих, ушел от нас. После этого зал почтил память и Сапунова, и Бориса Грачевского, и других - тех, кого унес 2020-й год. Специальный видеоряд делать не стали - он был бы слишком большим - увы...

Собравшиеся встали, чтобы выразить свое признание Светлане Немоляевой. Актриса получила награду в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" за работу в сериале "Дипломат". Легкая и радостная Немоляева рассказала залу, что означают для нее стены "Мосфильма", и многие разделили с ней чувство благодарности по отношению к крупнейшей киностудии страны.

Двух "Орлов" получил сериал "Триггер". Первый - Максим Матвеев - как исполнитель лучшей мужской роли в телесериале. А также "Триггер" был назван лучшим телесериалом года из тех, кто содержат более 10-ти серий. В зале раздавались крики "Браво!" - решение академиков оценили высоко. Из сериалов, число серий в которых менее 10-ти, лауреатом премии стал "Одесский пароход" Сергея Урсуляка. В нем всего две серии, но есть Михаил Жванецкий. Продюсер Антон Златопольский поблагодарил писателя, который покинул нас в ноябре 2020-го, за то, что тот одобрил идею и даже сам снялся в проекте. И Сергей Урсуляк произнес слова признательности в адрес Жванецкого, который "на протяжении более чем 50-ти лет играл особую роль в нашей жизни".

Актер Юрий Борисов сам выглядел, как орел, получая награду за лучшую мужскую роль (фильм "Калашников"). "Юность все перевернет!" - провозгласил со сцены Борисов. Актрисы Марии Ароновой не было на церемонии, но именно она получила статуэтку за исполнение лучшей женской роли второго плана, и это был единственный "Орел", который "прилетел" к фильму "Лед-2" Жоры Крыжовникова.

Исторический фильм "1917" Сэма Мендеса был назван лучшим иностранным фильмом в российском прокате.

Полный список лауреатов можно смотреть и на сайте "РГ", и на сайте премии "Золотой орел". Добавим лишь, что в этом году саму церемонию, количество гостей на которой было по понятным причинам сокращено, в прямом эфире впервые транслировала онлайн-платформа ВГТРК "Смотрим", а ближе к ночи мероприятие показали и на канале "Россия 1". Самым частым вопросом по отношению и к академикам, и к премии был тот - почему в номинации не вошли проекты Интернет-сервисов, ведь их в этом году было немало, и среди них встречались удачи. Обозреватель "РГ" раздобыла ответ на него, опросив нескольких людей. Суть его в том, что, в случае с сервисами, пока что никто не знает точной статистики просмотров. Ее не обнародуют. Поэтому были выбраны лишь те ленты, которые заметно прозвучали и в прокате, и на ТВ. Там рейтинги и цифры - открыты.