Группа "Кино" выпустила концертное видео "Нам с тобой"

Новости

Роспотребнадзор: Экспресс-тесты на COVID-19 нужно перепроверять 14:29
В Нижнем Новгороде мужчина трижды выстрелил в женщину 14:23
На Кубани 29 детей отравились в школьной столовой 14:11
В Москве задержаны подозреваемые в расстреле на свадьбе 14:02
Задержан мужчина, обещавший взорвать полицейских в случае пресечения ими незаконной акции 13:53
Уральские школьники создали устройство для коррекции орбиты спутника 13:53
Голикова рассказала, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19 13:51
МВД: Каждый факт неподчинения законным требованиям будет расследован 13:33
В Петербурге две женщины похитили у блокадницы компенсацию от Германии 13:31
Зюганов осудил вовлечение молодежи в незаконные акции 13:10
Двое жителей Псковской области пытались украсть водонапорную башню 13:01
В Госдуму внесли очередной проект об индексации для работающих пенсионеров 12:46
Глава Крыма Сергей Аксенов привился вакциной "Спутник V" 12:45
РФПИ опроверг информацию о приобретении вакцины "Спутник V" частным лицом 12:38
В Петербурге за взятку задержан главный врач НИИ уха, горла, носа 12:35
В России смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме 12:27
В Москве стейк-хаус накажут за ковидные нарушения 12:04
В Москве откроется центр хронических болезней 11:54
Названы города с наибольшим ростом цен на новостройки 11:49
Зюганов предупредил об усилении американского давления на Россию 11:46
Сочи стал самым популярным авианаправлением на грядущие праздники 11:45
Роспотребнадзор: Незаконная акция в Москве 23 января может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 11:42
Нурмагомедов сделал прогноз на бой между Макгрегором и Порье 11:22
Из-за морозов в Ноябрьске временно погасили Вечный огонь 11:05
В Туле создадут инновационный научный центр "Композитная долина" 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 13:11
Рубрика: Культура

Группа "Кино" выпустила концертное видео "Нам с тобой"

Текст: Александр Алексеев
Весь 2020 год Александр Цой с музыкантами группы "Кино" 80-х надеялись представить большую концертную программу. Но из-за эпидемии коронавируса проект "Симфоническое кино" вынужден был выпускать лишь концертные клипы, сыгранные в студии или при пустых залах.

Сегодня вышел очередной - на песню "Нам с тобой", впервые опубликованную в декабре 1990 года на прощальном "Черном альбоме" оригинального состава "Кино".

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер Алексей Учитель своим фильмом еще раз доказал, что Цой - жив

Новое live-видео "Нам с тобой" музыканты назвали финалом проекта Live-2020. А инициатор возрождения "Кино" - единственный сын Виктора Цоя Александр - теперь так рассказал об этой песне:

- Я помню, как мы выложили на YouTube самый первый тизер будущих концертов "Кино" и сидели обновляли страницу, проверяли сколько там уже просмотров. Их было типа тысяч сто, и Андрей (звукорежиссер группы Андрей Алякринский, - Прим. А. А.) сказал, что хочет миллионы просмотров. Он вроде шутил, но я как-то задумался.

И решил, что для этого нужно песни целиком снимать, а не просто тизеры и трейлеры делать. Так родилась серия видео Live-2020, и сегодня мы ее завершаем песней "Нам с тобой". Миллионы просмотров, кстати, состоялись, спасибо большое всем за поддержку!

При этом Александр Цой уточнил, что "концерты опять перенеслись, на весну, так что вот такой у нас пока первый промежуточный итог двух лет работы".

Напомним, музыканты играют на сцене под оригинальную фонограмму голоса Виктора Цоя, внося некоторые изменения в аранжировку и подачу материала.

В "Нам с тобой" в частности, эпизодически звучат клавишные инструменты, есть новые мелодические линии и соло. При этом от "участия" в концертах голограммы Виктора Цоя после некоторых раздумий было решено отказаться.

Кстати

Еще раньше были сняты Live-видео на новые версии песен: "Это не любовь", "Попробуй спеть вместе со мной", "Мама, мы все тяжело больны" и "Троллейбус".

Культура Музыка Рок РГ-Видео

Главное сегодня

Мишустин расширил льготное кредитование ОПК
Голикова: Переболевшим коронавирусом не стоит спешить с прививкой
МВД: Каждый факт неподчинения законным требованиям будет расследован
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма
Процесс по импичменту Трампу начнется в сенате 8 февраля
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"