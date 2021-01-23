Группа "Кино" выпустила концертное видео "Нам с тобой"

Весь 2020 год Александр Цой с музыкантами группы "Кино" 80-х надеялись представить большую концертную программу. Но из-за эпидемии коронавируса проект "Симфоническое кино" вынужден был выпускать лишь концертные клипы, сыгранные в студии или при пустых залах.

Сегодня вышел очередной - на песню "Нам с тобой", впервые опубликованную в декабре 1990 года на прощальном "Черном альбоме" оригинального состава "Кино".

Новое live-видео "Нам с тобой" музыканты назвали финалом проекта Live-2020. А инициатор возрождения "Кино" - единственный сын Виктора Цоя Александр - теперь так рассказал об этой песне:

- Я помню, как мы выложили на YouTube самый первый тизер будущих концертов "Кино" и сидели обновляли страницу, проверяли сколько там уже просмотров. Их было типа тысяч сто, и Андрей (звукорежиссер группы Андрей Алякринский, - Прим. А. А.) сказал, что хочет миллионы просмотров. Он вроде шутил, но я как-то задумался.

И решил, что для этого нужно песни целиком снимать, а не просто тизеры и трейлеры делать. Так родилась серия видео Live-2020, и сегодня мы ее завершаем песней "Нам с тобой". Миллионы просмотров, кстати, состоялись, спасибо большое всем за поддержку!

При этом Александр Цой уточнил, что "концерты опять перенеслись, на весну, так что вот такой у нас пока первый промежуточный итог двух лет работы".

Напомним, музыканты играют на сцене под оригинальную фонограмму голоса Виктора Цоя, внося некоторые изменения в аранжировку и подачу материала.

В "Нам с тобой" в частности, эпизодически звучат клавишные инструменты, есть новые мелодические линии и соло. При этом от "участия" в концертах голограммы Виктора Цоя после некоторых раздумий было решено отказаться.

Кстати

Еще раньше были сняты Live-видео на новые версии песен: "Это не любовь", "Попробуй спеть вместе со мной", "Мама, мы все тяжело больны" и "Троллейбус".