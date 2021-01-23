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23.01.2021 15:48

Китай призывает обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса

Дисбаланс в распределении вакцины встревожил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

На днях генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что к настоящему времени в 49 самых богатых странах уже были распределены 39 миллионов доз различных вакцин, в то время как одна из стран с наименьшим уровнем доходов населения получила всего 25 доз. Опасения главы ВОЗ без преувеличения вызывают беспокойство всего мира.

Цель проекта COVAX, который инициировали ВОЗ и другие международные организации, заключается в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса. При этом можно заметить, что некоторые западные страны предварительно заказали и сразу скупили большую часть вакцин против коронавируса. Некоторые компании и страны уделяют приоритетное внимание двусторонним сделкам, игнорируя международные механизмы, созданные для обеспечения доступности вакцин против COVID-19.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, это "блокирует всю систему закупок и распределения", напомнив о таких губительных последствиях, как ужесточение карантина, продление локдауна, экономический ущерб и "вакцинный национализм".

Человечество должно укрепить сплоченность перед лицом пандемии. Китай, активно присоединившись к программе по вакцинам COVAX, сотрудничает более чем с 10 странами в разработке вакцин против коронавируса и прилагает максимум усилий для создания сообщества единой судьбы в сфере здравоохранения.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

К настоящему моменту более 40 стран объявили о намерении импортировать китайские вакцины от коронавируса. С начала массовой вакцинации в Китае прививку сделали уже более 15 миллионов человек. Практика показала высокую эффективность и безопасность препарата. Китайские вакцины могут транспортироваться при условиях хранения в пределах 2-8 градусов. Это в значительной степени снизило себестоимость складирования и транспортировки.

"Вакцинный национализм" не победит коронавирус, единственный выбор - сплоченность. Китай призывает как можно больше стран вместе противостоять пандемии COVID-19 и обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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