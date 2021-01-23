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23.01.2021 16:03

Китайско-американские отношения возможно вернуть в нормальное русло

20 января состоялась инаугурация Джо Байдена, 46-го президента США. В этой связи, как полагают СМИ и широкая общественность, возможны определенные корректировки внутренней и внешней политики страны.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Может ли новая администрация проводить объективную и прагматичную политику в отношении Китая - это фокус внимания международного сообщества, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

На протяжении минувших 4 лет китайско-американские отношения пережили весьма сложный период. Исходя из ментальности времен "холодной войны" и идеологической предвзятости, некоторые американские политиканы рассматривали Китай как большую угрозу. Они очерняли политическую систему страны, а также оказывали давление на ее предприятия, неоднократно затрагивая и даже перешагивая "красную линию" Китая по вопросам, касающимся его ключевых интересов. И это нанесло серьезный удар по стратегическому взаимному доверию Китая и США, а также по миру и стабильности во всем мире.

Возможно ли успешное восстановление отношений между Китаем и США в столь непростых обстоятельствах? Ответ на этот вопрос уже дал лидер Китая. Напомним, что в третей декаде ноября 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах, выразив надежду на то, что обе стороны, поддерживая дух неконфликтности, взаимного уважения, сотрудничества и совместного выигрыша, смогут урегулировать разногласия. И направить внимание на сотрудничество для содействия стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

В двусторонних отношениях важную роль играет именно взаимное уважение. Новой администрации США не надо переходить "красные линии", что станет предпосылкой возвращения двусторонних отношений в нормальное русло. На фоне этой ситуации налаживание эффективных каналов и контактов демонстрирует практический сигнал для улучшения двухсторонних отношений.

В связи с этим премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в интервью заявил, что при администрации Байдена Соединенные Штаты должны двигаться от новой отправной точки и создавать эффективные механизмы взаимодействия с Китаем для разрешения имеющихся разногласий и поиска общих интересов.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

История доказала, что несмотря на различия между Китаем и США в таких сферах, как социальный строй, уровень развития, культура и традиции, общие интересы выше разногласий, а сотрудничество является единственным правильным выбором для обеих сторон. Фактически у Китая и США существуют огромные возможности для сотрудничества в противостоянии пандемии, восстановлении экономики и решении проблем изменения климата.

Стоит отметить, что вступивший в должность президента США Джо Байден сразу же после инаугурации подписал несколько противоэпидемических указов, в том числе и возврат во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В качестве первой страны, взявшей под контроль эпидемию, Китай готов поделиться с Соединенными Штатами информацией и опытом в противоэпидемической работе и надеется, что США возьмут на себя международные обязательства и будут вместе с Китаем содействовать глобальному сотрудничеству в этом плане.

Что касается климатических изменений, Китай сделал заявление: до 2030 года будет достигнут пик выбросов углекислого газа, а до 2060 года будет достигнута углеродная нейтральность. Новый президент США также подписал административный указ о возврате в "Парижское соглашение по климату", что создает пространство сотрудничества между двумя странами в решении проблем о изменениях климата.

Профессор истории в Университете Вирджинии Мелвин Леффлер считает, что между Китаем и США нет месту "игре с нулевой суммой", у обоих правительств существуют все основания стремиться к совместному сотрудничеству и тем самым достичь своих важных целей в отношении безопасности и экономики.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Факты указывают на то, когда Китай и США идут навстречу друг другу, они могут нести блага для мира. В противном случае, когда обе стороны входят в клинч, интересы народов мира страдают. Крайне важно, чтобы китайско-американские отношения, пережившие серьёзные удары, вернулись в нормальное русло. Новое американское правительство должно проявить свою политическую решимость, отказаться от идеологических предубеждений и проработать будущее направление отношений двух стран, отринув антикитайские настроения и силы.

В настоящее время отношения между Китаем и США стоят на перепутье. Разногласия не должны привести к дальнейшему расколу и разногласиям. Лишь сотрудничество поможет выйти из тупика. Китайская сторона уже предложила двум сторонам возобновить жизнеспособность и открыть все каналы диалога, начать противоэпидемическое сотрудничество. Надеемся, что новая администрация США пойдёт навстречу Китаю и откроет новую страницу отношений между двумя ключевыми мировыми державами.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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