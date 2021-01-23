КПРФ усилит информационную работу в соцсетях и мессенджерах

На пленуме Центрального комитета КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов представил новые методы работы в условиях информационной ("гибридной") войны. К думским выборам этого года, по его словам, важно обеспечить поток актуальной для коммунистов информации и взять на вооружение новые технологии - "внедряться" в мессенджеры, широко использовать соцсети. Однако не будут коммунисты забывать и проверенные годами советские наработки.

В своей речи Зюганов заявил о системном кризисе в мире, который сопровождается масштабной информационной агрессией. "Не создать действенные механизмы работы партии в условиях информационной войны - значило бы обречь на поражение наше великое дело", - подчеркнул он.

"Мы будем использовать все способы пропаганды, наращивая их эффективность. Нам надо серьезно прибавить работу в соцсетях", - призвал соратников Зюганов. В частности, на вооружение надо взять трансляции в режиме популярного сейчас стрима, отметил он.

Также необходимо обратить внимание на мессенджеры. Как объяснил политик, сегодня такой способ коммуникации очень популярен - он привел в пример чаты родителей и соседей в многоквартирных домах. "Необходимо внедряться в эти локальные группы и брать на себя инициативу их создания", - заявил Зюганов.

"Важнейшая задача - создание к выборам в Государственную Думу разветвленного сообщества администраторов цифровых ресурсов партии", - подчеркнул лидер. Чтобы организовать поток исчерпывающей информации о деятельности и о позиции партии, назрела необходимость создания единого центра сбора и обработки информации, поставил задачу Зюганов. В круглосуточном режиме этот инфоцентр должен производить десятки новостей. Он будет играть роль коммунистического информационного агентства. Таким образом можно будет быстро варьировать тематику информационного потока в зависимости от потребностей политической ситуации.

В состав источников и носителей потока оперативной информации должны войти: сайты ЦК, региональных отделений КПРФ и ближайших союзников партии, сайт телеканала "Красная линия", другие партийные СМИ, аккаунты партии в социальных сетях, подразделения аппарата ЦК партии. Понадобится, конечно, расширить сеть корреспондентов на местах.

При этом освещать партийную тематику, реагировать на события внутри страны и на международной арене необходимо также на современный лад. Зюганов посоветовал избавиться от высокопарных, но бессодержательных сообщений о формальных мероприятиях. Вместо этого надо больше рассказывать о конкретных делах и решении проблем людей.

Упор в информационной политике также нужно сделать на размещение документальных фильмов и специальных репортажей, сообщений о новых книгах и публикациях, помогающих в борьбе против капитала.

"Важнейшая задача при этом - формирование образа будущего, пропаганда нашей программы вывода страны из кризиса", - заявил Зюганов.

Однако нельзя забывать основы. Работу в этом направлении призваны организовать партийные кадры с хорошей идейно-теоретической подготовкой.

Что касается содержательной стороны, то необходимо сделать упор на обстоятельную, глубоко обоснованную критику власти, избегая популизма и низкопробных ругательств, обратил внимание Зюганов. Ведь контент КПРФ направлен на людей ответственных и думающих. От партийных публицистов политик также ждет глубокого анализа мировых процессов, важнейших тенденций на пространстве бывшего СССР.

Преимущество власти и либералов - их колоссальные ресурсы, но у КПРФ есть свои возможности - большой актив и широкая региональная сеть, считает глава коммунистов. Президиуму и секретариату ЦК, по его словам, следует активнее выявлять и поддерживать креативные инициативы партийцев, создавать своего рода моду на агитацию в Сети. Для решения амбициозных задач понадобится создать региональные площадки обучения коммунистов грамотному ведению работы в социальных сетях.

"Условия информационной войны остро ставят новую задачу - сформировать из этого разнообразия инструментов слаженный партийный оркестр", - резюмировал Зюганов.

Необходимо также омолодить ряды и удвоить состав партии, поставил задачи он. К выборам, кроме того, необходимо отладить кадровую вертикаль КПРФ. Для этого уже началась проверка боеготовности отделений партии. Каждому ее звену важно овладевать нестандартными способами решения задач, обеспечить информационную открытость и доступность для граждан.

В партии завершается отчетно-выборная кампания, напомнил Зюганов. Ее итогом станет съезд, который пройдет в два этапа". В апреле мы отчитаемся о четырехлетней работе, изберем новый состав ЦК и ЦКРК, а июне утвердим нашу предвыборную программу и состав команды на выборы в Государственную Думу", - анонсировал политик.