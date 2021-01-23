Лидер правящей партии ХДС обозначил позицию в отношении России

Причин для отмены антироссийских санкций нет, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung новый председатель коалиционной Христианско-демократической партии (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера.

По мнению политика, который является премьер-министром крупнейшей земли Северный Рейн-Вестфалия, в основном санкции были приняты из-за Крыма. Другая часть затрагивает реализацию Минских соглашений и конфликт на востоке Украины. "Что касается Минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины для отмены санкции сейчас нет", - отметил деятель ХДС. Лашет также утверждал, что непризнание Крыма российской территорией "остается позицией Германии и Запада".

Аналитики полагают, что Лашет сохранит преемственность курса действующего канцлера по отношению к России. Ранее он говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Москвой, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Политик выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", выступал в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Отрицал также призывы остановить проект из-за ситуации с российским блогером. Эксперты не исключают, что в угоду политической конъюнктуре, а также в свете избрания нового президента США Лашет вынужден будет скорректировать свою линию.

Ранее сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бэрбок раскритиковала избранного главу ХДС "за дружелюбное отношение" к России и призвала его не поддерживать проект "Северный поток-2". Будущий председатель самой сильной в настоящее время партии в Германии должен иметь ясный внешнеполитический профиль, считают "зеленые".

Напомним, в пятницу Армин Лашет был официально утвержден председателем ХДС. Он поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Однако партийцы не исключают и вариант, который предусматривает разделение должностей. Партию может возглавлять один политик, а кандидатом в канцлеры будет выдвинут - другой.