Лыжник Большунов упал в скиатлоне и не попал в призовую тройку

Российский лыжник Александр Большунов финишировал пятым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин претендовал на победу, но на последнем спуске упал после столкновения с норвежцем и в итоге показал пятый результат в гонке на 30 км.

Первые три места заняли норвежцы: победил Эмиль Иверсен, второй результат у Сьюр Рете, а третьим финишировал Пол Голберг. Норвежская команда после перерыва вернулась к выступлениям на Кубке мира.

После гонки россиянин рассказал, почему у него не получилось попасть в число призеров.

"Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, в завал попали, поэтому трое убежали. Без шансов", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

Впрочем, спортсмен уверен, что падение не было спланированной акцией.

"Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Но в этот раз можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я надеюсь, что на ЧМ будет чуть получше", - сказал он.