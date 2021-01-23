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23.01.2021 20:51
Рубрика: Общество

МЭР будет отвечать за политику по снижению выбросов парниковых газов

Текст: Елена Манукиян
Регулировать выбросы парниковых газов теперь будет Министерство экономического развития. Законопроект об этом проходит общественное обсуждение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нём уточняется, что ведомству предстоит координировать работу органов власти и государственных корпораций, которые участвуют в мероприятиях по снижению выбросов парниковых газов в различных отраслях экономики, пояснили в пресс-службе. Документ разработан по поручению Президента, потому что России нужна единая государственная политика в области климата.

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"При актуальности климатической повестки и отсутствии углеродного регулирования определение координирующего органа по вопросам ограничения выбросов позволит консолидировать усилия ведомств на климатическом треке" - отметил замминистра Минэкономразвития Илья Торосов.

Сегодня Минэкономразвития уже координирует работу по адаптации экономики к изменениям климата, которая проводится в рамках нацплана и рассчитана до 2022 года. Ведомство разрабатывает нормативные акты в сфере регулирования выбросов парниковых газов. Например, на рассмотрении в правительстве находятся представленные им законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов" и проект Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Если Минэкономразвития наделят новыми полномочиями, то ему нужно будет упорядочить подготовку международной климатической отчётности, запустить новые климатические проекты, сформировать методическую базу для эффективной реализации мер в области адаптации к изменениям климата.

Общество Экология Правительство Минэкономразвития Законопроекты и комментарии

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