МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

Министерство иностранных дел России раскритиковало действия посольства США, поместившего на сайте информацию о несогласованных массовых акциях, которые могут пройти 23 января в российских городах.

"Посольство США вновь подробно "информирует" на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России", - говорится в сообщении МИД в Facebook.

Дипломаты указали, что действия посольства совпадают с "провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами". Это вызовет "соответствующую реакцию российских властей".