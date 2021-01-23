Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины намерена укреплять отношения с РФ

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказала о намерении посетить Россию, а также обозначила свое видение путей интенсификации двустороннего взаимодействия между Москвой и Сараево. При этом она отметила культурную близость народов, проживающих в двух государствах, добавив, что целые поколения жителей БиГ были воспитаны на русской литературе.

В середине декабря прошлого года Боснию и Герцеговину с официальным визитом посетил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вы выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, назвав их открытыми и конструктивными, в рамках которых было обозначено стремление к укреплению двустороннего взаимодействия, прежде всего, в области экономики. Каким образом, на Ваш взгляд, можно было бы интенсифицировать сотрудничество между РФ и БиГ?

Бисера Туркович: Экономика, конечно же, на первом месте. Мы с Сергеем Лавровым пришли к единому мнению о важности увеличения товарооборота между нашими странами, который снизился из-за пандемии коронавируса. Российская Федерация - самое большое государство с огромным рынком. Этот рынок уже открыт для наших фирм, и мы заинтересованы в наращивании сотрудничества во всех областях. Мы экспортируем значительное количество продукции на российский рынок - овощи, лекарства, мебель и так далее. Считаю, что существуют и другие перспективные области для взаимодействия, например, туризм.

Также сотрудничество в сфере культуры очень важно для нас. Наши российские коллеги проинформировали нас о заинтересованности в реализации культурных проектов в Сараево. Я думаю, что это действительно правильный путь, которым мы должны следовать, демонстрируя близость и стремление к сотрудничеству. Поколения наших людей воспитывались на русской литературе, читая произведения Федора Достоевского, Льва Толстого и других авторов. Граждане нашей страны с интересом и любовью относятся к литературному богатству России. В тоже время мы бы хотели обогатить культурное сотрудничество за счет выставления в Сараево Грамоты бана Кулина, которая сейчас находится в России.

Вы выступили с инициативой об организации диалога между Москвой, Сараево и Анкарой. Считаете ли Вы, что подобный формат способствовал укреплению взаимодействия между нашими странами.

Бисера Туркович: И Турция, и Россия имеют глубокие связи с народами Боснии и Герцеговины. Считаю, что диалог всегда полезен. Он содействует обмену мнениями, укреплению отношений и устранению скрытых страхов.

Сергей Лавров пригласил Вас посетить Россию. Намерены ли Вы прибыть с официальным визитом в Москву?

Бисера Туркович: В настоящий момент двусторонние визиты из-за COVID-19 практически прекращены. Я благодарна Сергею Лаврову за приглашение. С удовольствием приеду в Москву, желая, чтобы этот визит содействовал не только укреплению нашего культурного и экономического сотрудничества, но и в целом развитию двустороннего взаимодействия.