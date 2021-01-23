Минск: Хоккейная команда президента победила партнеров из Гомеля

С четвертой победой подряд в XIV национальных соревнованиях среди любителей по хоккею с шайбой покинула в субботу ледовое поле команда президента Беларуси. На этот раз, сообщает БЕЛТА, на столичном стадионе "Олимпик-Арена" дружина главы государства выиграла у соперников из Гомельской области со счетом 9:4 (5:1, 3:2, 1:1).

Обозреватели отмечают не только стремительность атак и точность бросков соперников, но наличие спортивной интриги с первых минут матча. Уже на второй минуте игры, уточняют они, гости вышли вперед после точного броска Евгения Дубкова. Правда, это только добавило энергии и хозяевам площадки, которые смогли к перерыву выйти вперед со счетом 5:1.

Рубикон был перейден, и во второй двадцатиминутке Денис Курдеко, Олег Антоненко и Артем Каркоцкий еще три раза смогли поразить ворота гостей, на что те ответили только двумя голами - Владислава Перевозникова и Игоря Руфа. В заключительной трети матча Олег Антоненко оформил свой голевой дубль, а последнюю точку поставил нападающий гостей Юрий Шкляров.

Аналитики уже успели оценить и спортивное качество игры. Лучшими игроками встречи признаны гомельский хоккеист Александр Полищук и Константин Дурнов из команды белорусского президента.

Кстати, напоминает агентство, в первом поединке нынешнего сезона президентская дружина победила хоккеистов Витебской области - 8:2, затем уступила хоккеистам Гродненской области - 8:3, а затем взяла реванш в игре с партнерами из Могилевской области - 6:2.

Остается напомнить, хоккейная команда президента уже 11 раз выигрывала эти соревнования. По одной победе в турнире зафиксировано у хоккеистов Гомельской и Минской областей.