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23.01.2021 18:03
Рубрика: Общество

"Мухаммед Али телеинтервью": Чем запомнился Ларри Кинг

Текст: Диана Ковалева
Не стало знаменитого телеведущего Ларри Кинга. Он скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет.
Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Сначала простой уборщик на радиостанции, а после - икона журналистики с визитной карточкой в виде засученных рукавов, подтяжек, очков, но, самое главное, уникальной манеры интервью, Кинг стал настоящим примером для подражания для всех желающих работать в СМИ. Самые яркие факты его биографии - в материале "РГ".

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Отец Кинга был родом из Австрии, а мать - из Беларуси. Двоюродные братья будущего гуру журналистики воевали во Второй мировой войне в составе советских войск. По словам Кинга, он всегда чувствовал родственную связь с Россией.

Настоящая фамилия телеведущего Зейгер. Но, как сказал его начальник на радиостанции WAHR в далеком 1957 году, она не годилась для работы в эфире. За "новой" далеко ходить не пришлось: взгляд руководителя упал на лежавшую на столе газету Miami Herald, где была напечатана реклама ликеров King"s Wholesale Liquor. "А почему бы не Ларри Кинг?" - спросил тогда шеф. Так, всего за пять минут до своего первого в жизни эфира, молодой журналист обрел легендарный псевдоним, который позже заменил ему его настоящую фамилию.

В 1971 году репутация Кинга сильно пострадала из-за обвинений в присвоении средств одного из его деловых партнеров. На протяжении нескольких последующих лет он восстанавливал свое имя, готовя материалы для разных журналов, а также работая на радиостанциях. К 1978 году, когда все наконец вернулось на круги своя, Кинг начал вести ток-шоу Larry King Show на волнах Mutual Broadcasting System. И спустя несколько лет передача привлекла внимание основателя CNN Теда Тернера, который предложил ведущему запустить похожую передачу на его телеканале. Так появилась Larry King Live, которая выходила в эфир на протяжении 25 лет, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по времени существования шоу, выходившее на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

За всю свою карьеру Кинг взял интервью у более чем 50 тысяч человек. Его собеседниками были певцы, спортсмены, актеры, различные активисты и президенты - как США, так и других стран. Дважды Кинг беседовал с российским лидером Владимиром Путиным.

Телеведущий неоднократно снимался в кино. В роли самого себя он появился примерно в 150 картинах. И мало кто знает, что уродливая сводная сестра Дорис в англоязычной версии мультфильма "Шрек-2" говорит именно его голосом.

За всю свою жизнь Кинг был женат восемь раз, с одной из своих жен он сочетался браком дважды. Последняя его супруга, Шон Сайтвик, была моложе телеведущего на 26 лет.

Фото: Todd Williamson/Invision for Beverly Hills Conference and Visitors Bureau/AP Images
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По собственным признаниям, Кинг хотел, чтобы его тело заморозили после смерти. Таким образом он надеялся, что в будущем его вернут к жизни, чтобы он смог продолжить свою телевизионную карьеру. "Я думаю, я хотел бы, чтобы меня заморозили, и это была бы единственная надежда, что я смогу вернуться. Моя жена говорит: "Что, если ты вернешься через 200 лет? И не будешь никого знать?" А я говорю: "Я заведу новых друзей. Так что я боюсь смерти", - рассказывал телеведущий изданию The Hill.

У Кинга была своя особенная "тактика" ведения интервью. Многие критиковали его за то, что он вел себя излишне мягко со своими героями, однако, по его словам, спокойными вопросами и внимательным отношением к гостям он помогал им забыть о камере и расслабиться. "Мухаммед Али телевизионного интервью", как назвали Кинга по данным CNN, рассказывал газете The New York Times: "Если вы посмотрите на СМИ сейчас, все ведущие других шоу берут интервью у самих себя. Гости являются опорой для ведущих в этих кабельных сетях. Для меня же гости всегда превыше всего".

В своей книге "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно", Кинг писал: "Мое первое правило разговора таково: я никогда ничего не узнаю, пока говорю. Каждое утро я понимаю, что ничто из того, что я говорю сегодня, ничему меня не научит, так что, если я хочу сегодня многое узнать, я должен делать это слушая".

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