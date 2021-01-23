"Мухаммед Али телеинтервью": Чем запомнился Ларри Кинг

Не стало знаменитого телеведущего Ларри Кинга. Он скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет.

Сначала простой уборщик на радиостанции, а после - икона журналистики с визитной карточкой в виде засученных рукавов, подтяжек, очков, но, самое главное, уникальной манеры интервью, Кинг стал настоящим примером для подражания для всех желающих работать в СМИ. Самые яркие факты его биографии - в материале "РГ".

Отец Кинга был родом из Австрии, а мать - из Беларуси. Двоюродные братья будущего гуру журналистики воевали во Второй мировой войне в составе советских войск. По словам Кинга, он всегда чувствовал родственную связь с Россией.

Настоящая фамилия телеведущего Зейгер. Но, как сказал его начальник на радиостанции WAHR в далеком 1957 году, она не годилась для работы в эфире. За "новой" далеко ходить не пришлось: взгляд руководителя упал на лежавшую на столе газету Miami Herald, где была напечатана реклама ликеров King"s Wholesale Liquor. "А почему бы не Ларри Кинг?" - спросил тогда шеф. Так, всего за пять минут до своего первого в жизни эфира, молодой журналист обрел легендарный псевдоним, который позже заменил ему его настоящую фамилию.

В 1971 году репутация Кинга сильно пострадала из-за обвинений в присвоении средств одного из его деловых партнеров. На протяжении нескольких последующих лет он восстанавливал свое имя, готовя материалы для разных журналов, а также работая на радиостанциях. К 1978 году, когда все наконец вернулось на круги своя, Кинг начал вести ток-шоу Larry King Show на волнах Mutual Broadcasting System. И спустя несколько лет передача привлекла внимание основателя CNN Теда Тернера, который предложил ведущему запустить похожую передачу на его телеканале. Так появилась Larry King Live, которая выходила в эфир на протяжении 25 лет, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по времени существования шоу, выходившее на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

За всю свою карьеру Кинг взял интервью у более чем 50 тысяч человек. Его собеседниками были певцы, спортсмены, актеры, различные активисты и президенты - как США, так и других стран. Дважды Кинг беседовал с российским лидером Владимиром Путиным.

Телеведущий неоднократно снимался в кино. В роли самого себя он появился примерно в 150 картинах. И мало кто знает, что уродливая сводная сестра Дорис в англоязычной версии мультфильма "Шрек-2" говорит именно его голосом.

За всю свою жизнь Кинг был женат восемь раз, с одной из своих жен он сочетался браком дважды. Последняя его супруга, Шон Сайтвик, была моложе телеведущего на 26 лет.

По собственным признаниям, Кинг хотел, чтобы его тело заморозили после смерти. Таким образом он надеялся, что в будущем его вернут к жизни, чтобы он смог продолжить свою телевизионную карьеру. "Я думаю, я хотел бы, чтобы меня заморозили, и это была бы единственная надежда, что я смогу вернуться. Моя жена говорит: "Что, если ты вернешься через 200 лет? И не будешь никого знать?" А я говорю: "Я заведу новых друзей. Так что я боюсь смерти", - рассказывал телеведущий изданию The Hill.

У Кинга была своя особенная "тактика" ведения интервью. Многие критиковали его за то, что он вел себя излишне мягко со своими героями, однако, по его словам, спокойными вопросами и внимательным отношением к гостям он помогал им забыть о камере и расслабиться. "Мухаммед Али телевизионного интервью", как назвали Кинга по данным CNN, рассказывал газете The New York Times: "Если вы посмотрите на СМИ сейчас, все ведущие других шоу берут интервью у самих себя. Гости являются опорой для ведущих в этих кабельных сетях. Для меня же гости всегда превыше всего".

В своей книге "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно", Кинг писал: "Мое первое правило разговора таково: я никогда ничего не узнаю, пока говорю. Каждое утро я понимаю, что ничто из того, что я говорю сегодня, ничему меня не научит, так что, если я хочу сегодня многое узнать, я должен делать это слушая".