Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав на чемпионат Европы, который пройдет в Польше.

Первенство континента состоится в местечке Душники-Здруй с 27 по 31 января. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

В составе женской команды выступят Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

В мужской команде в соревнованиях примут участие многоопытный Евгений Гараничев, а также Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.