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23.01.2021 23:05
Рубрика: Общество

Названы продукты для выработки эндорфинов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аносов Владимир/РГ Фото: Аносов Владимир/РГ
Фото: Аносов Владимир/РГ

Выработке гормонов радости, эндорфинов, способствует употребление разноцветных продуктов. Таким мнением с агентством "Москва" поделилась ассистент кафедры эндокринологии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

Фото: iStock
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В первую очередь речь идет о разноцветных овощах и фруктах, которые способны разнообразить меню в зимнее время. Также в этот ряд стоит включить белковую пищу, создающую чувство сытости.

"Как правило, в литературе говорится о том, что "продуктами для радости" являются продукты, содержащие большое количество триптофана. Это индейка, жирная рыба, орехи, сыр, шоколад, бананы. Но на самом деле нет каких-то работ, которые доказывали бы, что употребление этих продуктов действительно повышает количество серотонина", - отмечает эксперт.

Настроение способны улучшить продукты, которые человек осознанно употребляет с удовольствием, продолжает эндокринолог. В то же время сладкая пища действительно способствует выработке эндорфинов, правда, этот эффект длится совсем недолго.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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