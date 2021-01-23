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23.01.2021 14:44
Рубрика: Власть

Не стало бывшего главкома ВМФ России Феликса Громова

Текст: Юрий Гаврилов
Умер бывший главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов. Он скончался на 84-м году жизни. По словам представителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, это случилось 22 января, когда Феликс Николаевич был на даче.
Фото: Борис Приходько / РИА Новости Фото: Борис Приходько / РИА Новости
Фото: Борис Приходько / РИА Новости

"Сейчас определяется место и дата его похорон", - сказал Дерябин, уточнив, что всеми вопросами, помимо родственников адмирала, занимается специальная комиссия.

Феликс Громов родился в августе 1937 года во Владивостоке. Жизнь в городе-порте, немалую часть населения которого составляли военные моряки, помогла определить дальнейшую судьбу будущего адмирала. В 1959 году Громов окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова.

Офицерскую службу начал в родных местах, был помощником командира батареи, затем командиром группы БЧ-2 эсминца. Затем на короткое время - около года - вынужденно расстался с морем. Назначение получил в Ракетные войска на должность помощника начальника расчета. Но любовь к флоту не отпускала, и в мае 1961 года добился своего: Громова вернули на ТОФ командиром носовой группы управления дивизиона главного калибра крейсера "Адмирал Сенявин".

Спустя несколько лет новое назначение - теперь командиром боевой части эсминца "Вдохновенный". Потом была служба старшим помощником командира крейсера "Адмирал Сенявин" и командиром крейсера "Дмитрий Пожарский". И вновь - на "Сенявина", теперь уже в качестве командира корабля. На Тихоокеанском флоте Громов дослужился до командира 8-й оперативной эскадры.

Летом 1977 года его перевели на Ленинградскую военно-морскую базу. А с осени 1984-го Громов служил на Северном флоте - был начальником штаба, а затем, с марта 1988 года, командующим СФ. В этой должности встретил развал СССР, вместе с другими военными моряками тяжело переживал это событие, делал все возможное для сохранения в ВМФ талантливых офицеров и поддержания боеготовности наших североморских баз.

Весной 1992 года опытного флотоводца перевели в Москву, назначили первым заместителем командующего Военно-морским флотом Объединенных вооруженных сил СНГ. А спустя несколько месяцев, когда стало понятно, что эта структура нежизнеспособна, Громова назначили главкомом ВМФ России.

На этом посту адмирал находился более пяти лет - до самого ухода в отставку в ноябре 1997 года. Тот период оказался, пожалуй, самым тяжелым и для отечественного Военно-морского флота, и для наших Вооруженных сил, и для России в целом. И в том, что страна тогда не потеряла свой ВМФ, велика заслуга Феликса Николаевича Громова.

Он и после отставки не расставался с любимым делом, состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ. До самой кончины в меру своих сил содействовал развитию российского Военно-морского флота и сохранению его богатых традиций.

Власть Безопасность Армия Общество Утраты Правительство Минобороны Военно-морской флот

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