Netflix продлил "Бриджертонов" на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix официально сообщил о продлении на второй сезон костюмированного сериала "Бриджертоны", основанного на цикле исторических романов современной американской писательницы Джулии Куинн.

Напомним, что сериал стал одним из самых популярных проектов Netflix, запущенных в ушедшем году, и успеху не помешало даже откровенное передергивание социокультурных реалий Великобритании эпохи регентства и внедрение в проект щедрой порции феминизма в его современном понимании, а также "разнообразия", ставшего одной из ведущих тем в международных произведениях массовой культуры.

Гораздо более любопытно то, что Реже-Жан Пейдж, сыгравший роль герцога Гастингса в сериале, все чаще упоминается в различных СМИ как один из наиболее вероятных кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда. Данные букмейкерской конторы Ladbrokes красноречиво свидетельствует о том, что актер, внезапно ворвавшись в негласное состязание, смешал карты многим. Его опережают лишь Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба, а вот позади остались Сэм Хьюэн, Ричард Мадден, Джек Лоуден и Киллиан Мерфи. Как теперь оказалось, поддерживает в этом Пейджа и режиссер "Бриджертонов".