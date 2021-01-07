"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix

Сериал "Бриждертоны", ставший доступным к просмотру на стриминговом сервисе Netflix в декабре, на настоящий день может похвастаться более чем 63 миллионами просмотров, сообщает Bloomberg. Сериал основан на серии исторических любовных романов современной американской писательницы Джулии Куин, чья манера письма наследует традициям и стилистике Джейн Остин, а также морально-этическим конфликтам, мастерски изображенным Уильямом Теккереем в "Ярмарке тщеславия".

Главная героиня, Дафна Бриджертон, пытается найти достойного возлюбленного, в чем ей помогает высокопоставленный протеже. Сериал, несмотря на исторические декорации, лихо переписывает эпоху, щедро сдабривая повествование "многообразием" во всех его формах: в лондонском высшем свете образца девятнадцатого века появляются представители всех возможных национальностей, права меньшинств настоятельно требуют признания, борьба женщин за равный статус с мужчинами остра как никогда, а неравенству выходцев из Африки в самом скором будущем должен быть положен конец. И, естественно, все упомянутое приводится в движение событиями, в которые вовлечены герои.

На настоящий момент среди оригинальных сериалов Netflix "Бриджертонов" опережает "Ход королевы" (The Queen's Gambit), испаноязычный "Бумажный дом" (La casa del papel, английское название - Money Heist) и документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness). Однако при сохранении интереса к "Бриджертонам" в течение ближайших недель, можно предположить, что они смогут триумфально обойти своих конкурентов.

Netflix пока официально не подтвердил продление сериала на второй сезон, но на сайте Productionweekly.com есть информация о начале съемок второго сезона уже в феврале. Кроме того, издание Radio Times прозорливо отметило реплику одной из героинь о будущих "новых началах и новых концовках", оброненной в финале первого сезона. Продолжение работы над сериалом очень вероятно - отснятые серии покрывают только события первой книги, в то время как этот цикл романов Джулии Куин состоит из восьми книг.