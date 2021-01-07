Новости

Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 18:54
У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких 18:08
Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:40
Умер актер из "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 17:23
Официально: Оскар Айзек сыграет Лунного рыцаря 17:19

"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix

Новости
    07.01.2021, 18:25
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Бриждертоны", ставший доступным к просмотру на стриминговом сервисе Netflix в декабре, на настоящий день может похвастаться более чем 63 миллионами просмотров, сообщает Bloomberg. Сериал основан на серии исторических любовных романов современной американской писательницы Джулии Куин, чья манера письма наследует традициям и стилистике Джейн Остин, а также морально-этическим конфликтам, мастерски изображенным Уильямом Теккереем в "Ярмарке тщеславия".

Фото: kinopoisk.ru
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года

Главная героиня, Дафна Бриджертон, пытается найти достойного возлюбленного, в чем ей помогает высокопоставленный протеже. Сериал, несмотря на исторические декорации, лихо переписывает эпоху, щедро сдабривая повествование "многообразием" во всех его формах: в лондонском высшем свете образца девятнадцатого века появляются представители всех возможных национальностей, права меньшинств настоятельно требуют признания, борьба женщин за равный статус с мужчинами остра как никогда, а неравенству выходцев из Африки в самом скором будущем должен быть положен конец. И, естественно, все упомянутое приводится в движение событиями, в которые вовлечены герои.

На настоящий момент среди оригинальных сериалов Netflix "Бриджертонов" опережает "Ход королевы" (The Queen's Gambit), испаноязычный "Бумажный дом" (La casa del papel, английское название - Money Heist) и документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness). Однако при сохранении интереса к "Бриджертонам" в течение ближайших недель, можно предположить, что они смогут триумфально обойти своих конкурентов.

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года

Netflix пока официально не подтвердил продление сериала на второй сезон, но на сайте Productionweekly.com есть информация о начале съемок второго сезона уже в феврале. Кроме того, издание Radio Times прозорливо отметило реплику одной из героинь о будущих "новых началах и новых концовках", оброненной в финале первого сезона. Продолжение работы над сериалом очень вероятно - отснятые серии покрывают только события первой книги, в то время как этот цикл романов Джулии Куин состоит из восьми книг.

Новости

Умер фронтмен культовой группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсден 16:36
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года 16:19
Вышел трейлер "Проклятия ведьмы" - хоррора режиссера "Игры престолов" 14:43
Вышел трейлер 2-го сезона нового сериала авторов "Рика и Морти" 14:30
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Последнего богатыря" заработало больше миллиарда рублей 06.01.2021
Найден актер на роль главного злодея в продолжении "Декстера" 06.01.2021
Dr. Dre попал в реанимацию 06.01.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ Thunderballs007
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 06.01.2021
Роуэн Аткинсон сравнил современное западное общество со средневековым 06.01.2021
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 05.01.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Дженна Коулман вернется к роли королевы Виктории 06.01.2021
Появился трейлер драмы "Взаперти" от создателя "Острых козырьков" 06.01.2021
В Сети показали возможное развитие сюжета "Человека-паука 3" 04.01.2021