Девочка Бет осталась без родителей и попала в протестанский пансионат. Петь в хоре или учить поэзию, как подобает юной леди, ей не нравилось, зато нравилось ходить в тёмный подвал, где суровый старый уборщик играл в шахматы сам с собой. Дебютную партию девочка проиграла детским матом. Следующую свела вничью. Дальнейшие запросто выигрывала.

Потом девочка подросла, превратилась в Аню Тейлор-Джой, её удочерила нереализованная домохозяйка-алкоголичка. Которая быстро смекнула, что феноменальные способности приёмыша конвертировуются в стабильный заработок. И началось. Районный турнир, затем турнир штата Кентукки, затем US Open, так далее. Правда, есть нюансы. Первый - лучшие качества девочка демонстрирует под нейролептиками и к тому же сызмальства любит крепко выпить. Второй - серьёзные проблемы в коммуникации. Наконец, третий - она женщина, а миром шахмат и вообще миром середины шестидесятых правят мужчины.

Как нетрудно догадаться, сериал "Ход королевы" - не только и не столько про шахматы: матчи показывают двумя-тремя ходами, ссылаются на Алехина с Капабланкой, несколько раз вспоминают сицилианскую защиту, эпизоды названы в честь стадий игры (размен, миттельшпиль и т.п.), но и хватит. Да и Бет Хармон - не Лужин, даже не цвейговский доктор Б., а так, дамская версия Уилла Хантинга на сильных минималках. Её история - путь асоциального гения-фрика к триумфу через тернии конфликтов с окружающими, вредных привычек и личных потерь. Плюс терпимая, без нажима инъекция феминизма (не случайно ведь на загнивающем западе ферзя вульгарно величают Queen).

Здесь улыбнулись, там поплакали, в финале сделали то и другое одновременно. Техничная съёмка по шаблонам. Старомодная преодоленческая тематика. Пафосные монологи в стиле "я стану сильнее и вернусь". Простые шутки, предсказуемые драматические повороты, саундтрек из очевидной радиопопсы тех лет и струнно-фортепианных крещендо на манер Ганса Циммера. Нормальное, в общем, голливудское кино - будто откуда-то из начала нулевых. Такое смастерил бы на спор за неделю крепкий ремесленник типа Эдварда Цвика или Рона Ховарда.

Что на самом деле совсем не плохо - особенно в сравнении с бесконечными заседаниями либерального политбюро на том же Netflix. Есть дежурный персонаж-гей и дежурная негритянка за борьбу с расизмом, однако появляются они в совокупности минут на 15 - ничего, жить можно. Куда больше внимания русским: главный враг - застёгнутый на все пуговицы чемпион-бюрократ Vasily Borgov с парой КГБшников под боком и взглядом убийцы, хотя и не лишённый уважения к недюжинным импровизационным талантам капиталистической выскочки.

Соответственно, звучат олдскульные геополитические тезисы времён "холодной войны": дескать, советские гроссмейстеры чудовищно сильны, уверены в себе и хладнокровны, поскольку обязательно тренируются в команде и чувствуют поддержку коллектива - надо бы американцам-индивидуалистам брать с них пример (и они, разумеется, возьмут). Присутствует клюква - отборная, спелая, c водкой, чёрной икрой, шубами и угрюмой серой Москвой, которую снимали вроде бы в Берлине. Опять же, как в старые добрые времена. Попробуйте сказать, что всё это не трогательно.

Ну и Тейлор-Джой, конечно, хороша в любое время при любой погоде. Вот она сосредоточенно сверлит доску взглядом своих глазищ - того и гляди, фигуры загорятся. А вот, нахлеставшись виски из горла и наглотавшись запрещённых веществ, пляшет в одной ночнушке под "шизгару". Или ностальгирует по детству, безудержно рыдая. Мы-то ещё в "Ведьме" поняли: лучшей актрисы на роли всяких странненьких и бедовых отныне не найти. А если кто-то вдруг до сих пор с нами не согласен, то "Ход королевы" - небездарный способ переменить мнение. И вообще скоротать свободный вечерок.

3.5