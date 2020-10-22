Летом 68-го в Чикаго прошёл съезд Демократической партии США, участники которого решали, кому идти в президенты против Ричарда Никсона. Рядом сей же час скучковался митинг молодых леваков: мир во всём мире, нет войне во Вьетнаме, позор убийцам Мартина Лютера Кинга. Потом демонстрации переросли в массовые беспорядки, Никсон победил, гайки закрутились: над семерыми предполагаемыми зачинщиками погромов устроили показательное судилище.

Впрочем, у нас тут не "Википедия" и тем более не "Чикаго Трибьюн", поэтому достаточно будет сказать, что оный чрезвычайно резонансный процесс лёг в основу фильма Аарона Соркина. Где Аарон Соркин не только сценарист, но ещё и режиссёр - причём, скорее вынужденно чем добровольно. Делать кино про "Семёрку" с ним в тандеме когда-то собирался Стивен Спилберг, однако случился производственный ад - и вот, спустя годы, проект реанимировали. Конечно же, для Netflix, которого мёдом не корми, а дай продать очередное кино по реальным событиям.

С аутентичностью здесь, как нынче водится, полный порядок. Постановочные эпизоды то и дело перебивают пёстрой хроникой журналистских архивов, все важные реплики вроде бы слеплены из настоящих судебных стенограмм - в общем, солидная работа. И даже по-своему разнообразная: если минут так пятнадцать кто-то обстоятельно болтает в кабинете, то чуть позже обязательно последует какая-нибудь ритмичная сцена с пулемётным монтажом, любопытными ракурсами съёмки, громкой музыкой. Театрализованная мешанина художественного с документальным - типичный, словом, Соркин.

Плюс предсказуемо остроумные диалоги с его же узнаваемым почерком - какое-никакое, а всё-таки лекарство от скуки на сеансе по умолчанию скучноватого процессуального жанра. Плюс - в аналогичном качестве - заходы на территорию комедии абсурда. Есть, например, судья с карикатурными манерами опереточного злодея - привычный к подобным выступлениям Фрэнк Ланджелла (ранее, между прочим, играл и самого Никсона - практически мета-каламбур). И есть Саша Барон Коэн в образе особо дерзкого обвиняемого - ехидного хиппаря с кучей заготовленных тематических шуточек. Забавно.

Кстати, раз уж мы заговорили об актёрах, их на скамье подсудимых собирается целый звёздный дрим-тим. Эдди Редмэйн играет молодого амбициозного политика с отутюженным воротничком. Яхья Абдул-Матин II - сурового активиста "Чёрных Пантер". Джон Кэрролл Линч - деятельного пацифиста. Бонусом привет от того же Спилберга: адвокат-идеалист - персонаж великого Марка Райланса. А ещё прилизанный Джозеф Гордон-Левитт - роль сомневающегося в своей правоте сотрудника прокуратуры: он, мол, хоть и по другую сторону баррикад, но не без шансов на спасение души. Они такие разные - а в серых глазах системы на одно лицо.

Собственно, к этому нехитрому тезису и сводится двухчасовой хронометраж Chicago 7. Хвалёная соркиновская противоречивость в оценке знаковых американских фигур - будь то Стив Джобс или Марк Цукерберг - вдруг куда-то испаряется. И сколько бы авторы картины ни усердствовали в реконструкции давней эпохи с её социально-политическими тараканами, всем, разумеется, понятны сиюминутные цели предприятия. На носу выборы, Дональд Трамп нажимисто идёт на второй срок, в окружении Байдена грязный скандал погоняет грязным скандалом - получайте экстренную попытку исправить ситуацию. Яркий, богатый творческий залп тяжёлой либеральной артиллерии.

Истеблишмент обязательно похвалит - уже похвалил - и, вполне вероятно, раздаст всему расчёту по престижной статуэтке. В то время как нейтральный зритель в очередной раз извлечёт из просмотра прописную истину: что революционеру хорошо, то охранителю плохо. И наоборот. Нужно ли смотреть кино ради столь ценных выводов - если то же самое куда лаконичнее, пусть и без Коэна с Редмейном, сформулируют и расскажут в любом выпуске новостей?

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