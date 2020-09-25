Вышел трейлер "Хода королевы" с Аней Тейлор-Джой

Всё это, конечно, прекрасно несказанно: Netflix показал трейлер мини-сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit) со звездой "Ведьмы", "Сплита", "Стекла", "Эммы." и несчастных "Новых мутантов" Аней Тейлор-Джой.

24-летняя актриса, лауреат Каннского МКФ, сыграла юную и одаренную шахматистку-сироту из приюта Бет Хармон, которая по ходу повествования взрослеет и как женщина, и как профессионал. Будучи подверженной множеству пороков в процессе.

Действие развернется в пятидесятые, стартовав в Коннектикуте.

Шоураннер - дважды "оскаровский" номинант Скотт Фрэнк ("Забытые Богом", сценарист "Логана", лент "Росомаха: Бессмертный" и "Прогулка среди могил"). В основе - одноименный роман Уолтера Тевиса.

В других ролях: Гарри Меллинг (Дадли Дурсль из "Гарри Поттера"), Хлоя Пирри ("Черное зеркало"), Томас Сэнгстер ("Реальная любовь"), Билл Кэмп ("Джокер", "Бёрдмен").

Релиз - 23 октября.