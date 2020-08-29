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Вышел трейлер "шахматного" сериала со звездой "Ведьмы" и "Сплита"

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    29.08.2020, 14:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Смотрите, милота какая: на YouTube-канале Netflix опубликован тизер ретро-драмы "Ферзевый гамбит" (The Queen's Gambit) со звездой "Ведьмы", "Сплита", "Стекла", "Эммы." и несчастных "Новых мутантов" Аней Тейлор-Джой.

Фото: kinopoisk.ru
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Актриса сыграла юную и крайне талантливую шахматистку-сироту из приюта Бет Хармон, которая по ходу повествования крепнет, взрослея как женщина и как профессионал.

Шоу, заявленное мини-сериалом, проследит путь Бет от ее 8 до 22 лет. Действие развернется в пятидесятые, стартовав в Коннектикуте.

Шоураннер - дважды "оскаровский" номинант Скотт Фрэнк ("Забытые Богом", сценарист "Логана", лент "Росомаха: Бессмертный" и "Прогулка среди могил").

Экранную компанию Ане составят Гарри Меллинг и (Дадли Дурсль из "Гарри Поттера"), Хлоя Пирри ("Черное зеркало").

Премьеры этой красоты придется подождать до 23 октября.

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