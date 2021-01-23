Нурмагомедов сделал прогноз на бой между Макгрегором и Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
В ночь на воскресенье в Абу-Даби пройдет турнир UFC 257, главным событием которого станет поединок между бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и Дастином Порье из США.
В видео, опубликованном на официальном канале UFC в YouTube, Хабиб Нурмагомедов предсказал победителя.
"Вначале активнее будет Конор. Но в третьем-четвертом раунде, думаю, Дастин сможет победить этого парня", - сказал он.
Порье уже дрался против Макгрегора в 2014 году и проиграл нокаутом.