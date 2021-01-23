Опубликованы арты из отмененной игры от авторов Mass Effect и Dragon Age

Художник Мэтт Родс опубликовал в своем Instagram концепт-арты отмененной игры компании BioWare.

Проект находился в разработке с 2005 по 2008 год, должен был стать идейным наследником Jade Empire и имел рабочее название Revolver. Целевыми платформами должны были стать Xbox 360, PS3 и ПК.

По заверениям иллюстратора, концепция игры много раз переписывалась, в какой-то момент был даже выбран сеттинг киберпанка, смешанного с китайской мифологией, что и отражено на некоторых изображениях.

В итоге игре не суждено было выйти по причине того, что студия почти одновременно готовила к выпуску вторую часть Mass Effect и Dragon Age: Origins, поэтому на Revolver банально не хватило сил и времени.