Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нью-Йорк Рейнджерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" встречался с "Нью-Йорк Рейнджерс". К этой встрече "пингвины" подошли в неплохом настроении, выиграв две предыдущие встречи. "Рейнджеры", напротив, оба своих матча проиграли.

Место в воротах клуба из Нью-Йорка снова занял Игорь Шестеркин. Партнеры старались помогать ему, и в одном из моментов это привело к голу. Защитник рукой случайно переправил шайбу в сетку.

Основное время матча и овертайм не выявили победителя - 3:3. У "пингвинов" - голевая передача на счету Малкина. В составе "Рейнджерс" свое сотое очко набрал Панарин, также выступивший в роли ассистента. Россиянин добился этого достижения быстрее всех в истории клуба.

Шестеркин отразил 26 бросков по своим воротам, но в серии буллитов не смог спасти свою команду. Победный бросок на счету защитника "Питтсбурга" Криса Летанга.