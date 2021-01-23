Почему в Рио-де-Жанейро отменили карнавал

Карнавальные торжества невозможно будет провести в июле, так как вторая волна пандемии в Бразилии набирает обороты, а запасы вакцин в стране не обеспечены, заявил новый мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.

"Нет смысла думать, что мы сможем провести карнавал в июле. В 2021 году праздник не состоится", - цитирует Reuters градоначальника. По его словам, власти хорошо понимают, какие экономические и культурные преимущества принесет городу всемирно известный карнавал. Но даже в середине года мероприятие вряд ли состоится.

Тринадцать лучших бразильских школ самбы обычно проходят парадом по самбадрому перед 90 тысячами местных жителей, туристами и VIP-персонами, празднующими карнавал. При этом дата праздника ежегодно меняется, так как фестиваль предшествует Великому посту.