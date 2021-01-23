Предприниматель из Мексики купил два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Предприниматель из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио приобрел два миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор разрешил региональным властям и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от COVID-19.

По словам предпринимателя, он приветствует решение президента и ждет регистрации российской вакцины мексиканским регулятором. Сейчас федеральная комиссия по защите от санитарных рисков рассматривает запрос на выдачу разрешения на использование "Спутник V". Алехандро Коссио намерен распространять российскую вакцину по меньшей мере в семи штатах Мексики, с властями которых сейчас ведет переговоры, пишет ТАСС.

Ранее на этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил об ожиданиях, что Мексика в ближайшее время зарегистрирует вакцину "Спутник-V".

В Мексике уже выявлено более 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 146 тысяч человек. В минувший четверг стало известно о 22,3 тысячи заболевших и 1,8 тысячи умерших. Это самые высокие показатели за все время пандемии.