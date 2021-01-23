Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Кинга

Президент России соболезнует в связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга. Они не раз встречались и Владимир Путин ценил его профессионализм. Об этом информагентствам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кинг скончался утром в субботу в возрасте 87 лет​​​ в больнице в Лос-Анджелесе.

"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина", - заметил Песков.

"Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", - заключил пресс-секретарь главы государства.