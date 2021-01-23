Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Москве

В субботу в Москве определился победитель этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Лучшим стал представитель России Максим Буров.

В финале он показал результат 126,24 балла. Почти 10 баллов он выиграл у американца Кристофера Лиллиса, набравшего 116,74 балла.

"Бронза" у представителя Швейцарии Ноэ Рота. Не смог попасть в тройку призеров второй представитель России - Павел Кротов. С результатом 81,86 балла он занял шестую строчку.

У женщин первенствовала Винтер Винеки из США. Серебряным призером стала австралийка Лора Пил, бронза - у представительницы Канады Мэрион Тено. В шаге от пьедестала остановилась россиянка Любовь Никитина.