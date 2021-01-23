Кидали снежки - повредили глаз водителю служебного автомобиля

На Цветном бульваре участники незаконной акции повредили автозак и служебную машину правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

Уйдя с Пушкинской площади, группа участников незаконной акции переместилась к зданию цирка на Цветном бульваре. Они разместились на лестнице, ведущей к цирку, и стали забрасывать снежками проезжающие автомобили. Кроме того, они бросались петардами в сотрудников правоохранительных органов.

В какой-то момент по дороге мимо цирка попыталась проехать чёрная иномарка с мигалкой, принадлежащая одному из силовых ведомств. Участники незаконной акции забросали ее снежками, а затем подошли и стали бить по автомобилю. В итоге они разбили стекло машины. Осколок стекла повредил глаз водителю иномарки.

"Водитель автомобиля, который принадлежит ФСБ России, получил травму глаза во время несогласованной акции на Цветном бульваре в Москве", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.