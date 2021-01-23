Мобильные пункты вакцинации откроют на строительных объектах в Москве

В ближайшее время вакцинироваться в Москве смогут и строители. Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, возможность для добровольной вакцинации от СOVID-19 им предоставится в течение двух-трех недель. Андрей Бочкарев рассказал:

"Мы уже приступили к разработке мероприятий по добровольной вакцинации от СOVID-19 наших сотрудников. Это будут мобильные центры вакцинации, которые будут выдвигаться на место нахождения наших людей, где будут выполнять необходимые мероприятия. Если попросить наших строителей перемещаться самостоятельно, то сорвем рабочий процесс и режим работы на объектах. Вакцинация - это единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе это все растянется на очень долгие годы, повлияет на жизнь - на бытовую, на экономику. Настроены вакцинацию среди наших сотрудников начать в течение двух-трех недель".

По словам заммэра, вакцинация будет проходить на стройках, которые работают по госзаказу, коммерческо-инвестиционных объектах, а также в других организациях стройкомплекса Москвы.