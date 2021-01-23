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23.01.2021 11:42
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Незаконная акция в Москве 23 января может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19

Текст: Анна Полтавцева

Незаконная акция в Москве 23 января может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19. С таким заявлением выступила глава управления столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.В эфире телеканала "Россия-24" она сказала:

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"Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только ушли", - объяснила эксперт.

По словам Андреевой, нынешнее снижение заболеваемости коронавирусом - это результат работы большого количества людей, и ее нельзя перечеркнуть. Новый всплеск заболеваемости приведет к новым ограничениям в жизни мегаполиса.

В ГУ МВД по Москве ранее предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. В столичной полиции заявили, что попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников расценят как угрозу общественному порядку.

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