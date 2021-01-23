СК объявил о начале доследственных проверок по фактам насилия против полицейских в Москве

Как заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, ведомство организовало проведение нескольких доследственных проверок "по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов".

По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка, сказала представитель ведомства.

Иванова пообещала, что "будут установлены все факты противоправной деятельности, и дана оценка действиям лиц, их совершивших". По результатам проверок СК пообещал принять процессуальные решения.