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23.01.2021 15:41
Рубрика: Общество

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выдающийся российский советский зоолог, президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Владимир Спицин начал работать в зоопарках с 17 лет. Впоследствии он стал первым председателем Совета по координации деятельности зоопарков СССР, именно он наладил выпуск первых списков коллекций зоопарков, сборников об их деятельности.

Долгие годы он руководил Московским зоопарком. Именно при нем появился пешеходный мост, множество новых и обновленных экспозиций, например, "Скала хищных птиц", "Австралия", "Южная Америка", Экзотариум, "Фауна России", "Ночной мир".

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