В Белгороде Архиерейскую рощу благоустроят с учетом пожеланий жителей

Архиерейская роща занимает 28 гектаров. Проект развития этой территории подразумевает создание зоны воркаута, развитие велоинфраструктуры, обустройство площадок для обучения езде на велосипеде, создание амфитеатра для проведения отрытых уроков и массовых мероприятий, благоустройство территории для отдыха горожан. Планируется установить пять входных групп в экостиле.
Мэр города Юрий Галдун отметил, что на первом этапе в массиве наведут санитарный порядок. И главный принцип предстоящей работы - не навредить природе.
- Мы уберем все поваленные деревья, никакой вырубки здесь не будет. Сделаем санитарную вырезку. Здесь есть проблема с ливнесточными лотками, которую мы тоже будем решать, - отметил глава городской администрации.
Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вариант обустройства рощи по принципу терренкура, то есть направить пешеходные дорожки по склону.
- Это даст возможность маломобильным группам, людям с ограниченными возможностями, мамам с колясками без лишних усилий преодолевать крутые склоны. Терренкур также позволит увеличить длительность прогулочных зон, что важно для тех, кто занимается спортивной и скандинавской ходьбой, - отметил врио губернатора.
Концепцию развития Архиерейской рощи обсудят с жителями города, как и благоустройство других общественных пространств и придомовых территорий.
Всего в нынешнем году в Белгороде планируется отремонтировать десять общественных пространств, благоустроить 69 детских игровых и 33 спортивных площадки. Продолжится преображение дворовых территорий: девять из них будут обновлены в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", еще 30 - за счет муниципальных средств.
Вячеслав Гладков и Юрий Галдун осмотрели территорию 26-го дома по улице Губкина, здесь будет создана зона отдыха для горожан. А в районе дома 38 А по этой же улице появится универсальная спортивная площадка.
- Согласуем проекты с каждым двором и будем планировать реализацию на этот год, - отметил Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, особое внимание необходимо уделять безопасности. К примеру, качели или другие элементы активного отдыха малышей нужно убирать дальше от дорог.