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23.01.2021 20:47

В Белгороде Архиерейскую рощу благоустроят с учетом пожеланий жителей

Концепция благоустройства Архиерейской рощи в Белгороде была представлена в рамках рабочей поездки врио губернатора Вячеславу Гладкову. Одну из самых больших лесопарковых зон в черте города намерены сделать комфортной для отдыха всех белгородцев.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

Архиерейская роща занимает 28 гектаров. Проект развития этой территории подразумевает создание зоны воркаута, развитие велоинфраструктуры, обустройство площадок для обучения езде на велосипеде, создание амфитеатра для проведения отрытых уроков и массовых мероприятий, благоустройство территории для отдыха горожан. Планируется установить пять входных групп в экостиле.

Мэр города Юрий Галдун отметил, что на первом этапе в массиве наведут санитарный порядок. И главный принцип предстоящей работы - не навредить природе.

Фото: Мэрия Белгорода
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- Мы уберем все поваленные деревья, никакой вырубки здесь не будет. Сделаем санитарную вырезку. Здесь есть проблема с ливнесточными лотками, которую мы тоже будем решать, - отметил глава городской администрации.

Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вариант обустройства рощи по принципу терренкура, то есть направить пешеходные дорожки по склону.

- Это даст возможность маломобильным группам, людям с ограниченными возможностями, мамам с колясками без лишних усилий преодолевать крутые склоны. Терренкур также позволит увеличить длительность прогулочных зон, что важно для тех, кто занимается спортивной и скандинавской ходьбой, - отметил врио губернатора.

Концепцию развития Архиерейской рощи обсудят с жителями города, как и благоустройство других общественных пространств и придомовых территорий.

Всего в нынешнем году в Белгороде планируется отремонтировать десять общественных пространств, благоустроить 69 детских игровых и 33 спортивных площадки. Продолжится преображение дворовых территорий: девять из них будут обновлены в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", еще 30 - за счет муниципальных средств.

Вячеслав Гладков и Юрий Галдун осмотрели территорию 26-го дома по улице Губкина, здесь будет создана зона отдыха для горожан. А в районе дома 38 А по этой же улице появится универсальная спортивная площадка.

- Согласуем проекты с каждым двором и будем планировать реализацию на этот год, - отметил Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, особое внимание необходимо уделять безопасности. К примеру, качели или другие элементы активного отдыха малышей нужно убирать дальше от дорог.

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